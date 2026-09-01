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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

УПЛ-2026/27: розклад і результати матчів п'ятого туру, таблиця

Дивіться календар і результати всіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — ЛНЗ

"Динамо" — ЛНЗ / © ФК Динамо Київ

Від 4 до 6 вересня відбудуться матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 4 вересня: "Чорноморець" прийме "Лівий Берег", а "Полісся" зустрінеться з "Кудрівкою".

У суботу, 5 вересня, "Харків" зіграє проти "Оболоні", "Кривбас" позмагається з "Колосом", а "Шахтар" поміряється силами з "Карпатами".

Завершиться тур у неділю, 6 вересня: "Динамо" прийматиме ЛНЗ, "Верес" протистоятиме "Зорі", а "Епіцентр" зійдеться з "Буковиною".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — ЛНЗ.

Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ

П'ятниця, 4 вересня

13:00 "Чорноморець" — "Лівий Берег"

18:00 "Полісся" — "Кудрівка"

Субота, 5 вересня

13:00 "Харків" — "Оболонь"

13:00 "Кривбас" — "Колос"

18:00 "Карпати" — "Шахтар"

Неділя, 6 вересня

13:00 "Динамо" — ЛНЗ

15:30 "Верес" — "Зоря"

18:00 "Епіцентр" — "Буковина"

Таблиця УПЛ після 4-го туру

Таблиця УПЛ після 4-го туру / © УАФ

Таблиця УПЛ після 4-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" розгромно програло "Буковині" в матчі УПЛ.

Також ми розповідали, що "Полісся" обіграло "Шахтар" у центральному матчі 4-го туру УПЛ.

Нагадаємо, вже визначено дати і час початку матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

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