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УПЛ-2026/27: розклад і результати матчів п'ятого туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 4 до 6 вересня відбудуться матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Він розпочнеться у п'ятницю, 4 вересня: "Чорноморець" прийме "Лівий Берег", а "Полісся" зустрінеться з "Кудрівкою".
У суботу, 5 вересня, "Харків" зіграє проти "Оболоні", "Кривбас" позмагається з "Колосом", а "Шахтар" поміряється силами з "Карпатами".
Завершиться тур у неділю, 6 вересня: "Динамо" прийматиме ЛНЗ, "Верес" протистоятиме "Зорі", а "Епіцентр" зійдеться з "Буковиною".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — ЛНЗ.
Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
П'ятниця, 4 вересня
13:00 "Чорноморець" — "Лівий Берег"
18:00 "Полісся" — "Кудрівка"
Субота, 5 вересня
13:00 "Харків" — "Оболонь"
13:00 "Кривбас" — "Колос"
18:00 "Карпати" — "Шахтар"
Неділя, 6 вересня
13:00 "Динамо" — ЛНЗ
15:30 "Верес" — "Зоря"
18:00 "Епіцентр" — "Буковина"
Таблиця УПЛ після 4-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" розгромно програло "Буковині" в матчі УПЛ.
Також ми розповідали, що "Полісся" обіграло "Шахтар" у центральному матчі 4-го туру УПЛ.
Нагадаємо, вже визначено дати і час початку матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу.