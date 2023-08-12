УПЛ: "Колос" впевнено обіграв "Верес", "Рух" видряпав перемогу над "Поліссям"

Відбулися ще два матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу.
В рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Колос" на своєму полі переміг "Верес" (2:0), а "Рух" на виїзді здолав "Полісся" (0:1).
У домашньому поєдинку ковалівці повели в рахунку на 25-й хвилині – Денис Безбородько забив гол після передачі Павла Оріховського.
У другій половині зустрічі "Колос" подвоїв свою перевагу – Оріховський реалізував пенальті на 71-й хвилині.
- Клуб з Ковалівки з 7 очками піднявся на друге місце в УПЛ. "Верес" з одним набраним балом посідає 12-ту позицію.
- У наступному турі "Колос" зіграє з "Рухом", а "Верес" прийматиме "Ворсклу". Обидва матчі відбудуться 19 серпня.
У паралельному поєдинку "Рух" обіграв "Полісся" завдяки єдиному голу, який на останній хвилині основного часу забив Ілля Квасниця. Асист заніс до свого активу Юрій Климчук.
- "Полісся" з 3 очками розташовується на десятій сходинці в таблиці УПЛ. "Рух" здобув третю поспіль перемогу та з 9 заліковими пунктами лідирує в чемпіонаті України.
- У четвертому турі УПЛ житомирський клуб 18 серпня гратиме проти іншого дебютанта елітного дивізіону ЛНЗ, а львів'яни днем пізніше зустрінуться з "Колосом".
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