Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

УПЛ: "Колос" впевнено обіграв "Верес", "Рух" видряпав перемогу над "Поліссям"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
295
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
УПЛ: "Колос" впевнено обіграв "Верес", "Рух" видряпав перемогу над "Поліссям"

"Колос" – "Верес" / Фото: УПЛ

Відбулися ще два матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу.

В рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Колос" на своєму полі переміг "Верес" (2:0), а "Рух" на виїзді здолав "Полісся" (0:1).

У домашньому поєдинку ковалівці повели в рахунку на 25-й хвилині – Денис Безбородько забив гол після передачі Павла Оріховського.

У другій половині зустрічі "Колос" подвоїв свою перевагу – Оріховський реалізував пенальті на 71-й хвилині.

  • Клуб з Ковалівки з 7 очками піднявся на друге місце в УПЛ. "Верес" з одним набраним балом посідає 12-ту позицію.
  • У наступному турі "Колос" зіграє з "Рухом", а "Верес" прийматиме "Ворсклу". Обидва матчі відбудуться 19 серпня.

У паралельному поєдинку "Рух" обіграв "Полісся" завдяки єдиному голу, який на останній хвилині основного часу забив Ілля Квасниця. Асист заніс до свого активу Юрій Климчук.

  • "Полісся" з 3 очками розташовується на десятій сходинці в таблиці УПЛ. "Рух" здобув третю поспіль перемогу та з 9 заліковими пунктами лідирує в чемпіонаті України.
  • У четвертому турі УПЛ житомирський клуб 18 серпня гратиме проти іншого дебютанта елітного дивізіону ЛНЗ, а львів'яни днем пізніше зустрінуться з "Колосом".

Читайте також:

"Чорноморець" удев'ятьох втримав перемогу над новачком УПЛ у матчі з трьома вилученнями

Український футбол на ТБ: де дивитися "Шахтар" – "Олександрія" та інші матчі 3-го туру УПЛ

"Арсенал" без Зінченка непростою перемогою стартував у новому сезоні АПЛ

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
295
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація