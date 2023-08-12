УПЛ: "Колос" впевнено обіграв "Верес", "Рух" видряпав перемогу над "Поліссям"

Відбулися ще два матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу.

В рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Колос" на своєму полі переміг "Верес" ( 2:0 ), а "Рух" на виїзді здолав "Полісся" ( 0:1 ).

У домашньому поєдинку ковалівці повели в рахунку на 25-й хвилині – Денис Безбородько забив гол після передачі Павла Оріховського.

У другій половині зустрічі "Колос" подвоїв свою перевагу – Оріховський реалізував пенальті на 71-й хвилині.

Клуб з Ковалівки з 7 очками піднявся на друге місце в УПЛ. "Верес" з одним набраним балом посідає 12-ту позицію.

У наступному турі "Колос" зіграє з "Рухом", а "Верес" прийматиме "Ворсклу". Обидва матчі відбудуться 19 серпня.

У паралельному поєдинку "Рух" обіграв "Полісся" завдяки єдиному голу, який на останній хвилині основного часу забив Ілля Квасниця. Асист заніс до свого активу Юрій Климчук.

"Полісся" з 3 очками розташовується на десятій сходинці в таблиці УПЛ. "Рух" здобув третю поспіль перемогу та з 9 заліковими пунктами лідирує в чемпіонаті України.

У четвертому турі УПЛ житомирський клуб 18 серпня гратиме проти іншого дебютанта елітного дивізіону ЛНЗ, а львів'яни днем пізніше зустрінуться з "Колосом".

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