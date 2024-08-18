УПЛ: "Кривбас" у матчі з двома вилученнями обіграв "Верес", ЛНЗ здобув вольову перемогу над "Рухом"

Відбулися ще два матчі третього туру чемпіонату України з футболу.

У поєдинках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25 "Кривбас" на виїзді обіграв "Верес" ( 0:2 ), а ЛНЗ вдома переміг "Рух" ( 3:1 ).

Команда Юрія Вернидуба вийшла вперед на 12-й хвилині зустрічі – відзначився Прінс Аду.

На 28-й хвилині рівненський клуб залишилися у меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Максим Сміян.

Після перерви склади команд зрівнялися – на 51-й хвилині пряму червону картку отримав Олександр Романчук.

На 81-й хвилині криворіжці забили вдруге – остаточний рахунок гри встановив Тимур Стецьков, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу "Верес" – "Кривбас"

"Кривбас" (6 очок) піднявся на четверте місце в УПЛ. "Верес" з одним заліковим пунктом перебуває на 14-й позиції.

У четвер, 22 серпня, команда Вернидуба зіграє перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського "Бетіса". У неділю, 25 серпня, "Кривбас" прийме "Інгулець" у 4-му турі УПЛ.

"Верес" 22 серпня зіграє проти "Металіста 1925" в рамках третього попереднього етапу Кубка України. 26 серпня команда Олега Шандрука на виїзді позмагається з "Колосом" у 4-му турі УПЛ.

Що стосується матчу, який відбувався паралельно, то на 52-й хвилині Ілля Квасниця вивів "Рух" вперед.

Однак потім ЛНЗ забив тричі. На 73-й хвилині рахунок зрівняв Олів'є Тіль, на 82-й гол Геннадія Пасіча дозволив черкаській команді отримати лідерство в матчі, а в компенсований час крапку поставив Мухаррем Яшарі, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу ЛНЗ – "Рух"

ЛНЗ (6 очок) піднявся на шосте місце в УПЛ. "Рух" має 3 бали після двох матчів і посідає десяту сходинку.

У 4-му турі чемпіонату України підопічні Андреса Карраско 26 серпня приймуть "Карпати", а "жовто-чорні" днем раніше приймуть "Зорю".

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