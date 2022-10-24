УПЛ: "Кривбас" здобув першу перемогу в сезоні, "Колос" ледь не програв аутсайдеру (відео)

У понеділок, 24 жовтня, відбулися заключні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу.

У поєдинках 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" обіграв "Інгулець" ( 2:1 ), а "Колос" зіграв унічию з "Чорноморцем" ( 1:1 ).

Перемогу криворіжцям приніс дубль Романа Дебелка, який відзначився на 72-й і 74-й хвилинах. Петровці відповіли лише голом Данила Кравчука на 78-й хвилині.

Зазначимо, що "Інгулець" на 61-й хвилині залишився в меншості - червону картку отримав Артем Смоляков.

Для "Кривбаса" це перша перемогу в сезоні, команда Юрія Вернидуба з 6 очками піднялася на 13-те місце. "Інгулець" з 4 балами залишився на 15-й сходинці.

У наступному турі "Кривбас" 30 жовтня зіграє проти "Динамо", а петровці того ж дня зустрінуться з "Рухом.

В іншому матчі дня "Чорноморець" відкрив рахунок на 20-й хвилині зусиллями Євгена Селіна. Однак втримати переможний результат "морякам" не вдалося. На 72-й хвилині ковалівців врятував від поразки Павло Оріховський.

Додамо, що в компенсований час півзахисник "Колоса" Сергій М'якушко отримав другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону.

"Колос" з 12 очками посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 3 балами залишився на останній сходинці.

У наступному турі ковалівці 31 жовтня зустрінуться з "Вересом", а одесити днем раніше зіграють з "Днпром-1".

Читайте також:

"Металіст 1925" на останніх хвилинах видряпав нічию в дебютному матчі нового тренерського дуету

"Дніпро-1" в кінцівці дотиснув "Металіст" і одноосібно очолив УПЛ, "Зоря" обіграла "Верес"

"Динамо" перед вирішальною єврокубковою битвою не зуміло подужати "Ворсклу" в УПЛ