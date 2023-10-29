УПЛ: ЛНЗ знищив "Оболонь", "Минай" та "Верес" не змогли визначити сильнішого

Відбулися ще два поєдинки 12-го туру чемпіонату України з футболу.

У матчах 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) ЛНЗ на своєму полі розгромив "Оболонь" ( 3:0 ), а "Минай" удома розійшовся нічиєю з "Вересом" ( 0:0 ).

Черкаський клуб відкрив рахунок у поєдинку з "пивоварами" на 30-й хвилині зусиллями Максима Ковальова.

Після перерви господарі забили ще двічі. На 56-й хвилині перевагу ЛНЗ подвоїв Сергій Шестаков, а крапку в цій зустрічі на 89-й хвилині поставив Владислав Наумець.

ЛНЗ (12 очок) піднявся на 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" з такою ж кількістю залікових балів перебуває на 11-й сходинці.

У наступному турі черкаська команда 4 листопада прийме "Колос", а столичний клуб 6 листопада на виїзді зіграє з "Рухом".

У паралельному поєдинку ігрового дня "Минай" та "Верес" голів не забивали. Зазначимо, що в компенсований до другого тайму час рівненський колектив залишився в меншості – другу жовту картку отримав Владислав Шарай.

"Минай" (5 очок) замикає турнірну таблицю УПЛ. "Верес" йде на передостанній позиції, маючи у своєму активі 7 пунктів.

У наступному турі запарпатці 5 листопада приймуть "Ворсклу", а клуб з Рівного того ж дня вдома зустрінеться із "Зорею".

Читайте також:

"Полісся" здолало "Зорю" та не дало "Кривбасу" піти у відрив на вершині УПЛ (відео)

"Динамо" в меншості не зуміло обіграти "Колос" в УПЛ – Ваната вилучили за симуляцію (відео)

"Кривбас" розгромив "Дніпро-1" та зміцнив сенсаційне лідерство в УПЛ (відео)