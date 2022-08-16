УПЛ оголосила календар матчів сезону 2022/23: коли зійдуться "Динамо" та "Шахтар"

На офіційному сайті УПЛ з'явився календар матчів чемпіонату. У 7-му турі гранди українського футболу зустрінуться в Києві.
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) опублікувала календар на наступний сезон чемпіонату з футболу.
Як повідомляється на офіційному сайті ліги, перший тур стартує 23 серпня.
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" вперше зіграють між собою у сьомому турі. Базова дата матчу - 15 жовтня. Зустріч у відповідь відбудеться в рамках 22-го туру. Базова дата - 22 квітня 2023 року.
Перший тур буде представлено такими матчами:
"Шахтар" – "Металіст 1925"
"Рух" – "Металіст"
"Дніпро-1" – "Олександрія"
"Інгулець" – "Динамо"
"Минай" – "Львів"
"Колос" – "Кривбас"
"Чорноморець" – "Верес"
"Зоря" – "Ворскла"
Зазначимо, що два матчі в першому турі точно не відбудуться у вказану дату. Все через те, що українські клуби грають у кваліфікації єврокубків.
У вівторок, 23 серпня, "Динамо" зіграє матч-відповідь проти португальської "Бенфіки" у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Відтак не зможе зіграти проти Інгульця швидше, аніж 26 серпня.
"Дніпро-1" у четвер, 25 серпня, зіграє матч-відповідь проти кіпрського АЕК в плейоф кваліфікації Ліги Європи. Відтак провести матч 23 серпня проти "Олександрії" не зможе, тому що не матиме достатньо часу на відпочинок та підготовку до гри на Кіпрі.
Усі матчі в умовах воєнного часу відбуватиметься без глядачів. Команди змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
Нагадаємо, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
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