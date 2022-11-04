УПЛ онлайн: результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Дивіться результати всіх поєдинків української Прем'єр-ліги і поточну турнірну таблицю.
Від 4-го до 6 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється тур у п'ятницю поєдинком між полтавською "Ворсклою" та "Львовом".
У суботу донецький "Шахтар" в домашьному матчі зустрінеться з "Інгульцем". Напередодні "гірники" розгромною поразкою від "РБ Лейпцига" вилетіли з Ліги чемпіонів.
У неділю "Дніпро-1", який у заключному турі Ліги конференцій програв нідерландському АЗ, прийматиме "Минай". Цього ж дня київське "Динамо", яке зазнало чергової поразки у Лізі Європи, зіграє проти одеського "Чорноморця".
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після десяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 25 очок. На другому місці - "Шахтар" (20). Далі розташувалися "Зоря" (19) та "Олександрія" (17). Своєю чергою, "Динамо" з 13 пунктами йде лише 8-м.
- Матчі 12-го туру УПЛ відбудуться 8 - 10 листопада.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 4 листопада
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЛЬВІВ
|Субота, 5 листопада
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|КОЛОС
|13:00
|ЗОРЯ
|_:_
|МЕТАЛІСТ
|15:00
|ШАХТАР
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|15:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ВЕРЕС
|Неділя, 6 листопада
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|МИНАЙ
|15:00
|РУХ
|_:_
|КРИВБАС
|17:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ДИНАМО
Таблиця УПЛ після 10 туру
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