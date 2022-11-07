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УПЛ онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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140
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: СК Дніпро-1

Наразі у вітчизняній футбольній першості лідирує "Дніпро-1".

Від 8-го до 10 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Поєдинки незвично будуть зіграні посеред тижня. Відкриється тур у вівторок, а завершиться в четвер.

Донецький "Шахтар", який в понеділок дізнався свого суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, у національній першості зустрінеться з "Вересом".

"Дніпро-1", який також отримав опонента в 1/16 фіналу Ліги конференцій, на внутрішній арені зійдеться з "Колосом".

Київське "Динамо", яке не зуміло пробитися до євровесни, в матчі-закритті туру УПЛ прийматиме "Олександрію".

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після одинадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 28 очок. На другому місці – "Шахтар" (23). Далі розташувалися "Зоря" (22) та "Олександрія" (20). Своєю чергою, "Динамо" з 16 пунктами йде лише 6-м.
  • Матчі 13-го туру УПЛ відбудуться 13 – 14 листопада.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року. 
  • Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Вівторок, 8 листопада
13:00 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ зірка ЗОРЯ
13:00 МЕТАЛІСТ _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
Середа, 9 листопада
13:00 КОЛОС колос _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
13:00 КРИВБАС _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:00 ВЕРЕС Верес _:_ Шахтар ШАХТАР
Четвер, 10 листопада
13:00 МИНАЙ проходи _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
13:00 ЛЬВІВ Львів _:_ рух РУХ
15:00 ДИНАМО Динамо _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ

Таблиця УПЛ після 11 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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