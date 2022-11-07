УПЛ онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Від 8-го до 10 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Поєдинки незвично будуть зіграні посеред тижня. Відкриється тур у вівторок, а завершиться в четвер.

Донецький "Шахтар", який в понеділок дізнався свого суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, у національній першості зустрінеться з "Вересом".

"Дніпро-1", який також отримав опонента в 1/16 фіналу Ліги конференцій, на внутрішній арені зійдеться з "Колосом".

Київське "Динамо", яке не зуміло пробитися до євровесни, в матчі-закритті туру УПЛ прийматиме "Олександрію".

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після одинадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 28 очок. На другому місці – "Шахтар" (23). Далі розташувалися "Зоря" (22) та "Олександрія" (20). Своєю чергою, "Динамо" з 16 пунктами йде лише 6-м.

Матчі 13-го туру УПЛ відбудуться 13 – 14 листопада.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 11 туру

Фото: flashscore.ua

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