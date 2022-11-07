УПЛ онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Наразі у вітчизняній футбольній першості лідирує "Дніпро-1".
Від 8-го до 10 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Поєдинки незвично будуть зіграні посеред тижня. Відкриється тур у вівторок, а завершиться в четвер.
Донецький "Шахтар", який в понеділок дізнався свого суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, у національній першості зустрінеться з "Вересом".
"Дніпро-1", який також отримав опонента в 1/16 фіналу Ліги конференцій, на внутрішній арені зійдеться з "Колосом".
Київське "Динамо", яке не зуміло пробитися до євровесни, в матчі-закритті туру УПЛ прийматиме "Олександрію".
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після одинадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 28 очок. На другому місці – "Шахтар" (23). Далі розташувалися "Зоря" (22) та "Олександрія" (20). Своєю чергою, "Динамо" з 16 пунктами йде лише 6-м.
- Матчі 13-го туру УПЛ відбудуться 13 – 14 листопада.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Вівторок, 8 листопада
|13:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ЗОРЯ
|13:00
|МЕТАЛІСТ
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|МЕТАЛІСТ 1925
|Середа, 9 листопада
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|ДНІПРО-1
|13:00
|КРИВБАС
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ШАХТАР
|Четвер, 10 листопада
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|13:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|РУХ
|15:00
|ДИНАМО
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
Таблиця УПЛ після 11 туру
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