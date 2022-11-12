УПЛ онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Вітчизняна футбольна першість не братиме паузу на час проведення чемпіонату світу.
13 – 14 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він у неділю, оскільки посеред тижня команди грали поєдинки 12-го туру. Лідер чемпіонату "Дніпро-1" зійдеться з полтавською "Ворсклою".
Найближчий переслідувач дніпрян – донецький "Шахтар" битиметься із "Зорею", яка також йде в топ-3. Саме ця зустріч стане центральною в цьому турі.
Київське "Динамо", яке продовжує підніматися в таблиці після провального старту сезону, зустрінеться з "Колосом".
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після дванадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 31 очко. На другому місці – "Шахтар" (26). Далі розташувалися "Зоря" (22) та "Олександрія" (20). Своєю чергою, "Динамо" з 19 пунктами йде лише 5-м.
- Матчі 14-го туру УПЛ відбудуться 18 – 21 листопада.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 28 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Неділя, 13 листопада
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДНІПРО-1
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЗОРЯ
|15:00
|ДИНАМО
|_:_
|КОЛОС
|15:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Понеділок, 14 листопада
|13:00
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|КРИВБАС
|14:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ЛЬВІВ
|15:00
|РУХ
|_:_
|МИНАЙ
Таблиця УПЛ після 12 туру
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