УПЛ онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Вітчизняна футбольна першість не братиме паузу на час проведення чемпіонату світу.

13 – 14 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у неділю, оскільки посеред тижня команди грали поєдинки 12-го туру. Лідер чемпіонату "Дніпро-1" зійдеться з полтавською "Ворсклою".

Найближчий переслідувач дніпрян – донецький "Шахтар" битиметься із "Зорею", яка також йде в топ-3. Саме ця зустріч стане центральною в цьому турі.

Київське "Динамо", яке продовжує підніматися в таблиці після провального старту сезону, зустрінеться з "Колосом".

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після дванадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 31 очко. На другому місці – "Шахтар" (26). Далі розташувалися "Зоря" (22) та "Олександрія" (20). Своєю чергою, "Динамо" з 19 пунктами йде лише 5-м.

Матчі 14-го туру УПЛ відбудуться 18 – 21 листопада.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 28 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 12 туру

Фото: flashscore.ua

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