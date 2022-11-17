УПЛ онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Вітчизняна футбольна першість продовжується, поки світовий клубний футбол взяв паузу на час проведення ЧС-2022.

18 – 21 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у п'ятницю протистоянням луганської "Зорі" та "Олександрії".

У суботу в центральному поєдинку туру зійдуться лідери чемпіонату – "Дніпро-1" і донецький "Шахтар".

Завершиться тур у понеділок матчем між рівненським "Вересом" і київським "Динамо", яке посеред тижня в перенесеному поєдинку 1-го туру УПЛ обіграло "Інгулець".

Додамо, що зустріч "Рух" – "Чорноморець" було перенесено. Ймовірно, через те, що 6 гравців львівського клубу викликані до табору юнацької збірної України (U-19) на збір, який відбудеться від 13 до 25 листопада.

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після тринадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 32 бали. На другому місці – "Шахтар" (27). Далі розташувалися "Зоря" (23) "Динамо" (23) та "Олександрія" (23).

Матчі 15-го туру УПЛ відбудуться 23 – 28 листопада. Ними завершиться перша частина чемпіонату, а команди вирушить на зимову паузу.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 13 туру

Фото: flashscore.ua

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