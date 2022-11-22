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УПЛ онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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229
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: ФК Шахтар

Після цих поєдинків вітчизняна футбольна першість вирушить на зимову паузу.

23 – 28 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у середу центральним поєдинком між донецьким "Шахтарем" і полтавською "Ворсклою".

Минулого туру "гірники" поступилися наразі головному конкуренту у боротьбі за чемпіонство – "Дніпру-1", тому тепер намагатимуться реабілітуватися перед власними уболівальниками.

У суботу, 26 листопада, київське "Динамо" прийматиме харківський "Металіст 1925".

Завершиться тур у понеділок, 28 листопада, протистоянням "Кривбасу" та "Дніпра-1", який уже гарантував собі неофіційне зимове чемпіонство.

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після чотирнадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 35 балів. На другому місці – "Шахтар" (27). Далі розташувалися "Зоря" (26) "Динамо" (26) та "Олександрія" (23).
  • Матчами 15-го туру завершиться перша частина УПЛ, а команди вирушить на зимову паузу.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року. 
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Середа, 23 листопада
14:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Ворскла ВОРСКЛА
П'ятниця, 25 листопада
13:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ МЕТАЛІСТ
Субота, 26 листопада
13:00 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ Верес ВЕРЕС
14:00 ДИНАМО Динамо _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
Неділя, 27 листопада
13:00 ЛЬВІВ Львів _:_ колос КОЛОС
14:00 ЗОРЯ зірка _:_ проходи МИНАЙ
Понеділок, 28 листопада
13:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ рух РУХ
14:00 КРИВБАС _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1

Таблиця УПЛ після 14 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
229
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