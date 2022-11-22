УПЛ онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Після цих поєдинків вітчизняна футбольна першість вирушить на зимову паузу.
23 – 28 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він у середу центральним поєдинком між донецьким "Шахтарем" і полтавською "Ворсклою".
Минулого туру "гірники" поступилися наразі головному конкуренту у боротьбі за чемпіонство – "Дніпру-1", тому тепер намагатимуться реабілітуватися перед власними уболівальниками.
У суботу, 26 листопада, київське "Динамо" прийматиме харківський "Металіст 1925".
Завершиться тур у понеділок, 28 листопада, протистоянням "Кривбасу" та "Дніпра-1", який уже гарантував собі неофіційне зимове чемпіонство.
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після чотирнадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 35 балів. На другому місці – "Шахтар" (27). Далі розташувалися "Зоря" (26) "Динамо" (26) та "Олександрія" (23).
- Матчами 15-го туру завершиться перша частина УПЛ, а команди вирушить на зимову паузу.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Середа, 23 листопада
|14:00
|ШАХТАР
|_:_
|ВОРСКЛА
|П'ятниця, 25 листопада
|13:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|МЕТАЛІСТ
|Субота, 26 листопада
|13:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|14:00
|ДИНАМО
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|Неділя, 27 листопада
|13:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|КОЛОС
|14:00
|ЗОРЯ
|_:_
|МИНАЙ
|Понеділок, 28 листопада
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|РУХ
|14:00
|КРИВБАС
|_:_
|ДНІПРО-1
Таблиця УПЛ після 14 туру
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