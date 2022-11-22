УПЛ онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Після цих поєдинків вітчизняна футбольна першість вирушить на зимову паузу.

23 – 28 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у середу центральним поєдинком між донецьким "Шахтарем" і полтавською "Ворсклою".

Минулого туру "гірники" поступилися наразі головному конкуренту у боротьбі за чемпіонство – "Дніпру-1", тому тепер намагатимуться реабілітуватися перед власними уболівальниками.

У суботу, 26 листопада, київське "Динамо" прийматиме харківський "Металіст 1925".

Завершиться тур у понеділок, 28 листопада, протистоянням "Кривбасу" та "Дніпра-1", який уже гарантував собі неофіційне зимове чемпіонство.

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після чотирнадцяти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 35 балів. На другому місці – "Шахтар" (27). Далі розташувалися "Зоря" (26) "Динамо" (26) та "Олександрія" (23).

Матчами 15-го туру завершиться перша частина УПЛ, а команди вирушить на зимову паузу.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 14 туру

Фото: flashscore.ua

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