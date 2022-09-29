УПЛ онлайн: результати матчів 5-го туру Чемпіонату України з футболу

30 вересня - 2 жовтня відбудуться ігри п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Від 30 вересня до 2 жовтня будуть зіграні матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
У новому турі донецький "Шахтар" зустрінеться на виїзді з харківським "Металістом" у суботу, 1 жовтня. Саме цей поєдинок стане центральним матчем туру.
Київське "Динамо" після не надто вдалого початку сезону зустрічатиметься з закарпатським "Минаєм" наступного дня.
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після чотирьох зіграних турів в Чемпіонаті України лідирують "Колос" і "Шахтар", які набрали по 10 очок. Слідом йдуть "Дніпро-1" (9 балів, гра в запасі), "Зоря" (9) та "Верес" (9).
- Матчі 6-го туру УПЛ відбудуться 7-10 жовтня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 30 вересня
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|РУХ
|17:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|КОЛОС
|Субота, 1 жовтня
|13:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|ДНІПРО-1
|17:00
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|ШАХТАР
|Неділя, 2 жовтня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДИНАМО
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|17:00
|ЗОРЯ
|_:_
|КРИВБАС
Таблиця УПЛ після 4 туру
Читайте також:
Найсильніший клуб Європи пожертвував солідну суму на допомогу Україні
"Гірникам" може пощастити: суперник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів втратив ключового гравця
Тікали, як волонтери, або "залишилися" в Україні: кілька українських футболістів обманом виїхали з країни заради трансферів - ЗМІ