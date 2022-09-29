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УПЛ онлайн: результати матчів 5-го туру Чемпіонату України з футболу

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УПЛ онлайн: результати матчів 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: ФК Шахтар

30 вересня - 2 жовтня відбудуться ігри п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Від 30 вересня до 2 жовтня будуть зіграні матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У новому турі донецький "Шахтар" зустрінеться на виїзді з харківським "Металістом" у суботу, 1 жовтня. Саме цей поєдинок стане центральним матчем туру.

Київське "Динамо" після не надто вдалого початку сезону зустрічатиметься з закарпатським "Минаєм" наступного дня.

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після чотирьох зіграних турів в Чемпіонаті України лідирують "Колос" і "Шахтар", які набрали по 10 очок. Слідом йдуть "Дніпро-1" (9 балів, гра в запасі), "Зоря" (9) та "Верес" (9).
  • Матчі 6-го туру УПЛ відбудуться 7-10 жовтня.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року. 
  • Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
 
П'ятниця, 30 вересня
13:00 ВЕРЕС Верес _:_ рух РУХ
17:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ колос КОЛОС
Субота, 1 жовтня
13:00 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:00 ЛЬВІВ Львів _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
17:00 МЕТАЛІСТ _:_ Шахтар ШАХТАР
Неділя, 2 жовтня
13:00 МИНАЙ проходи _:_ Динамо ДИНАМО
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
17:00 ЗОРЯ зірка _:_ КРИВБАС

Таблиця УПЛ після 4 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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