УПЛ онлайн: результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

7 - 10 жовтня відбудуться ігри шостого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Від 7 до 10 жовтня будуть зіграні матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Луганська "Зоря" зустрінеться на виїзді з "Дніпром-1", який напередодні розписав бойову нічию у Лізі конференцій з ліхтенштейнським "Вадуцем" (2:2). Поєдинок між луганським та дніпровським клубом стане центральним матчем туру.

Матч "Шахтар" - "Львів" перенесли через через дуже напружений графік "гірників" у Лізі чемпіонів. Нова дата поки невідома.

Тим часом київське "Динамо" після чергової невдачі у Лізі Європи поміряється силами з іншим львівським клубом - "Рухом".

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після п'яти зіграних турів в Чемпіонаті України лідирує "Шахтар", який набрав 13 очок. "Гірників" переслідує "Дніпро-1" (12 балів, гра в запасі). Далі йдуть "Зоря" (10), "Колос" (10), "Олександрія" (10) та "Верес" (10).

Матчі 6-го туру УПЛ відбудуться 7-10 жовтня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 7 жовтня 15:00 ВЕРЕС _:_ МЕТАЛІСТ 17:00 КОЛОС _:_ ІНГУЛЕЦЬ Субота, 8 жовтня 13:00 ВОРСКЛА _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ - ЛЬВІВ перенесено ШАХТАР Неділя, 9 жовтня 13:00 ДНІПРО-1 _:_ ЗОРЯ 15:00 КРИВБАС _:_ МИНАЙ 17:00 ДИНАМО _:_ РУХ Понеділок, 10 жовтня 15:00 ОЛЕКСАНДРІЯ _:_ МЕТАЛІСТ 1925

Таблиця УПЛ після 5 туру

Фото: flashscore.ua

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