УПЛ онлайн: результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

7 - 10 жовтня відбудуться ігри шостого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Від 7 до 10 жовтня будуть зіграні матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Луганська "Зоря" зустрінеться на виїзді з "Дніпром-1", який напередодні розписав бойову нічию у Лізі конференцій з ліхтенштейнським "Вадуцем" (2:2). Поєдинок між луганським та дніпровським клубом стане центральним матчем туру.
Матч "Шахтар" - "Львів" перенесли через через дуже напружений графік "гірників" у Лізі чемпіонів. Нова дата поки невідома.
Тим часом київське "Динамо" після чергової невдачі у Лізі Європи поміряється силами з іншим львівським клубом - "Рухом".
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після п'яти зіграних турів в Чемпіонаті України лідирує "Шахтар", який набрав 13 очок. "Гірників" переслідує "Дніпро-1" (12 балів, гра в запасі). Далі йдуть "Зоря" (10), "Колос" (10), "Олександрія" (10) та "Верес" (10).
- Матчі 6-го туру УПЛ відбудуться 7-10 жовтня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 7 жовтня
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МЕТАЛІСТ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Субота, 8 жовтня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|-
|ЛЬВІВ
|перенесено
|ШАХТАР
|Неділя, 9 жовтня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ЗОРЯ
|15:00
|КРИВБАС
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|РУХ
|Понеділок, 10 жовтня
|15:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
Таблиця УПЛ після 5 туру
Читайте також:
Втратили очко на останній хвилині: "Динамо" зазнало чергової поразки у Лізі Європи та лишилося на дні
"Дніпро-1" не зміг обіграти клуб з Ліхтенштейну в результативному матчі Ліги конференцій (відео)
Прикра поразка: "Шахтар" у яскравому матчі програв "Реалу" у Лізі чемпіонів