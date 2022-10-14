УПЛ онлайн: результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

14 - 16 жовтня відбудуться ігри сьомого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Від 14 до 16 жовтня будуть зіграні матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У центральному матчі туру зустрінуться "Шахтар" та Динамо". Матч відбудеться у неділю, 16 жовтня, на стадіоні "Арена Львів".

Напередодні "Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів, а "біло-сині" зазнали чергової поразки у Лізі Європи.

"Дніпро-1", який переміг "Вадуц" у Лізі конференцій, у національному чемпіонаті зустрінеться зі львівським "Рухом".

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після шести зіграних турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 15 очок. Другу сходинку з 13 балами посідає "Шахтар". На третьому місці - "Колос" (11).

Матчі 8-го туру УПЛ відбудуться 18-20 жовтня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 6 туру

Фото: flashscore.ua

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