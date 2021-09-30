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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Шахтар

У центральній битві туру зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

Від 1-го до 3 жовтня будуть зіграні матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У неділю, 3 жовтня, уболівальників чекатиме головний матч усього першого кола - на НСК "Олімпійський" у Києві зустрінуться "Динамо" та "Шахтар". Початок українського Класичного - о 19:30.

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До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 10-го туру УПЛ.

  • Після дев'яти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 25 очками. "Шахтар" (22) - на другому місці, "Ворскла" (18) - на третьому, "Олександрія" (17) - четверта, "Зоря" (17) - п'ята.
  • Після цього туру в клубному футболі настане пауза, пов'язана з іграми національних команд. Збірна України 4 жовтня збереться в Києві, щоб розпочати підготовку до поєдинків відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).
  • Матчі 11-го туру УПЛ заплановано на 15-18 жовтня.
  • У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 1 жовтня
19:30 МАРІУПОЛЬ Маріуполь _:_ рух РУХ
Субота, 2 жовтня
14:00 КОЛОС колос _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
17:00 ЛЬВІВ Львів _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Неділя, 3 жовтня
14:00 ВЕРЕС Верес _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
17:00 ЗОРЯ зірка _:_ звісно ДЕСНА
17:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1 925 _:_ проходи МИНАЙ
19:30 ДИНАМО Динамо _:_ Шахтар ШАХТАР

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 9 ТУРІВ

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