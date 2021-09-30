УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

У центральній битві туру зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

Від 1-го до 3 жовтня будуть зіграні матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У неділю, 3 жовтня, уболівальників чекатиме головний матч усього першого кола - на НСК "Олімпійський" у Києві зустрінуться "Динамо" та "Шахтар". Початок українського Класичного - о 19:30.

Читайте також: Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Шахтар" та інші матчі 10-го туру УПЛ

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 10-го туру УПЛ.

Після дев'яти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 25 очками. "Шахтар" (22) - на другому місці, "Ворскла" (18) - на третьому, "Олександрія" (17) - четверта, "Зоря" (17) - п'ята.

Після цього туру в клубному футболі настане пауза, пов'язана з іграми національних команд. Збірна України 4 жовтня збереться в Києві, щоб розпочати підготовку до поєдинків відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

4 жовтня збереться в Києві, щоб розпочати підготовку до поєдинків проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). Матчі 11-го туру УПЛ заплановано на 15-18 жовтня.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 9 ТУРІВ

upl.ua

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання