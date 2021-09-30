УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

У центральній битві туру зійдуться "Динамо" та "Шахтар".
Від 1-го до 3 жовтня будуть зіграні матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
У неділю, 3 жовтня, уболівальників чекатиме головний матч усього першого кола - на НСК "Олімпійський" у Києві зустрінуться "Динамо" та "Шахтар". Початок українського Класичного - о 19:30.
Читайте також: Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Шахтар" та інші матчі 10-го туру УПЛ
До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 10-го туру УПЛ.
- Після дев'яти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 25 очками. "Шахтар" (22) - на другому місці, "Ворскла" (18) - на третьому, "Олександрія" (17) - четверта, "Зоря" (17) - п'ята.
- Після цього туру в клубному футболі настане пауза, пов'язана з іграми національних команд. Збірна України 4 жовтня збереться в Києві, щоб розпочати підготовку до поєдинків відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).
- Матчі 11-го туру УПЛ заплановано на 15-18 жовтня.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 1 жовтня
|19:30
|МАРІУПОЛЬ
|_:_
|РУХ
|Субота, 2 жовтня
|14:00
|КОЛОС
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|17:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|ДНІПРО-1
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Неділя, 3 жовтня
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|17:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ДЕСНА
|17:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|МИНАЙ
|19:30
|ДИНАМО
|_:_
|ШАХТАР
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 9 ТУРІВ