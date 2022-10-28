УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

Центральним у цьому турі стане поєдинок між "Шахтарем" і "Олександрією".
Від 28-го до 31 жовтня відбудуться матчі десятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється тур у п'ятницю поєдинком між харківським "Металістом 1925" і луганською "Зорею".
У суботу донецький "Шахтар" в центральному матчі туру зустрінеться з "Олександрією". Посеред тижня "гірники" в Глазго зіграли внічию з шотландським "Селтіком" у Лізі чемпіонів і гарантували собі єврокубкову весну.
У неділю "Дніпро-1", який перемогою над кіпрським "Аполлоном" вийшов до плейоф Ліги конференцій, поміряється силами з "Чорноморцем". Цього ж дня київське "Динамо", яке в Лізі Європи не зуміло обіграти кіпрський клуб АЕК Ларнака і достроково втратило шанси на євровесну, проведе дуель з "Кривбасом".
Матч між "Інгульцем" і "Рухом" перенесено на пізніший термін у зв'язку з участю "жовто-чорних" в Юнацькій лізі УЄФА. У переможному поєдинку з турецьким "Галатасараєм" грали зокрема й футболісти першої команди львів'ян.
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після дев'яти турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 22 бали. На другому місці - "Шахтар" (19). Далі розташувалися "Олександрія" (16) та "Зоря" (16). Своєю чергою, "Динамо" з 10 пунктами йде лише 8-м.
- Матчі 11-го туру УПЛ відбудуться 4 - 6 листопада.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 28 жовтня
|17:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ЗОРЯ
|Субота, 29 жовтня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Неділя, 30 жовтня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|13:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|МЕТАЛІСТ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|КРИВБАС
|Понеділок, 31 жовтня
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|перенесено
|РУХ
Таблиця УПЛ після 9 туру
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