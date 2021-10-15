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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Спортивний комітет України

У центральному поєдинку "Шахтар" прийме "Зорю", а зустріч "Інгулець" - "Рух" перенесено через коронавірус.

Від 15-го до 18 жовтня будуть зіграні матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

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Центральним поєдинком туру стане дуель срібного та бронзового призерів минулого розіграшу УПЛ - донецького "Шахтаря" та луганської "Зорі".

Матч "Інгулець" - "Рух" було перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у львівському клубі.

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 11-го туру УПЛ.

  • Після десяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 26 очками. "Шахтар" (23) - на другому місці, "Ворскла" (21) - на третьому, "Зоря" (20) - четверта.
  • Матчі 12-го туру УПЛ заплановано на 22-24 жовтня.
  • У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 15 жовтня
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ зірка ЗОРЯ
Субота, 16 жовтня
14:00 МАРІУПОЛЬ Маріуполь _:_ Металіст 1 925 МЕТАЛІСТ 1925
17:00 ЛЬВІВ Львів _:_ Динамо ДИНАМО
19:30 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ колос КОЛОС
Неділя, 17 жовтня
14:00 МИНАЙ проходи _:_ звісно ДЕСНА
19:30 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Понеділок, 18 жовтня
19:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Верес ВЕРЕС
ПЕРЕНЕСЕНО
  ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ рух РУХ

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 10 ТУРІВ

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