УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

У центральному поєдинку "Шахтар" прийме "Зорю", а зустріч "Інгулець" - "Рух" перенесено через коронавірус.
Від 15-го до 18 жовтня будуть зіграні матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
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Центральним поєдинком туру стане дуель срібного та бронзового призерів минулого розіграшу УПЛ - донецького "Шахтаря" та луганської "Зорі".
Матч "Інгулець" - "Рух" було перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у львівському клубі.
До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 11-го туру УПЛ.
- Після десяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 26 очками. "Шахтар" (23) - на другому місці, "Ворскла" (21) - на третьому, "Зоря" (20) - четверта.
- Матчі 12-го туру УПЛ заплановано на 22-24 жовтня.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 15 жовтня
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЗОРЯ
|Субота, 16 жовтня
|14:00
|МАРІУПОЛЬ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|17:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|ДИНАМО
|19:30
|ДНІПРО-1
|_:_
|КОЛОС
|Неділя, 17 жовтня
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДЕСНА
|19:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Понеділок, 18 жовтня
|19:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|ПЕРЕНЕСЕНО
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|РУХ
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 10 ТУРІВ