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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Шахтар

"Ворскла" прийме "Шахтар", а "Динамо" зустрінеться в рідних стінах з "Дніпром-1".

Від 22-го до 24 жовтня будуть зіграні матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Цього вікенду вболівальники побачать одразу дві центральні зустрічі: "Ворскла" - "Шахтар" і "Динамо" - "Дніпро-1".

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 12-го туру УПЛ.

  • Після одинадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 29 очками. "Шахтар" (26) - на другому місці, "Ворскла" (24) - на третьому, "Дніпро-1" (22) - четвертий.
  • Матчі 13-го туру УПЛ заплановано на 30 жовтня - 1 листопада.
  • У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 22 жовтня
17:00 ДЕСНА звісно 1:1 Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
19:30 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1 925 4:0 Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Субота, 23 жовтня
14:00 ВЕРЕС Верес _:_ Маріуполь МАРІУПОЛЬ
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Шахтар ШАХТАР
19:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Львів ЛЬВІВ
Неділя, 24 жовтня
14:00 РУХ рух _:_ проходи МИНАЙ
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
19:30 ЗОРЯ зірка _:_ колос КОЛОС

 

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 11 ТУРІВ

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