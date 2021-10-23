УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

"Ворскла" прийме "Шахтар", а "Динамо" зустрінеться в рідних стінах з "Дніпром-1".
Від 22-го до 24 жовтня будуть зіграні матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Цього вікенду вболівальники побачать одразу дві центральні зустрічі: "Ворскла" - "Шахтар" і "Динамо" - "Дніпро-1".
До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 12-го туру УПЛ.
- Після одинадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 29 очками. "Шахтар" (26) - на другому місці, "Ворскла" (24) - на третьому, "Дніпро-1" (22) - четвертий.
- Матчі 13-го туру УПЛ заплановано на 30 жовтня - 1 листопада.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
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|П'ятниця, 22 жовтня
|17:00
|ДЕСНА
|1:1
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|19:30
|МЕТАЛІСТ 1925
|4:0
|ІНГУЛЕЦЬ
|Субота, 23 жовтня
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МАРІУПОЛЬ
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ШАХТАР
|19:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ЛЬВІВ
|Неділя, 24 жовтня
|14:00
|РУХ
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ДНІПРО-1
|19:30
|ЗОРЯ
|_:_
|КОЛОС
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 11 ТУРІВ