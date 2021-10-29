УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо" знову поїде до Маріуполя, а "Шахтар" у столиці прийме "Десну".

Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Чинний чемпіон країни "Динамо" на виїзді зіграє з "Маріуполем", який на тижні вже перемагало в Кубку України. А "Шахтар", після кубкового розгрому "Чорноморця", в Києві на "Олімпійському" протистоятиме "Десні".

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 13-го туру УПЛ.

Після дванадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 32 очками. "Шахтар" (29) - на другому місці, "Ворскла" (24) - на третьому, "Зоря" (23) - четверта, "Дніпро-1" (22) - п'ятий.

Матчі 14-го туру УПЛ заплановано на 5-7 листопада.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 12 ТУРІВ

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