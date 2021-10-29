УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо" знову поїде до Маріуполя, а "Шахтар" у столиці прийме "Десну".
Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Чинний чемпіон країни "Динамо" на виїзді зіграє з "Маріуполем", який на тижні вже перемагало в Кубку України. А "Шахтар", після кубкового розгрому "Чорноморця", в Києві на "Олімпійському" протистоятиме "Десні".
До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 13-го туру УПЛ.
- Після дванадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 32 очками. "Шахтар" (29) - на другому місці, "Ворскла" (24) - на третьому, "Зоря" (23) - четверта, "Дніпро-1" (22) - п'ятий.
- Матчі 14-го туру УПЛ заплановано на 5-7 листопада.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Субота, 30 жовтня
|14:00
|МАРІУПОЛЬ
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|ДИНАМО
|17:00
|ШАХТАР
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|ДЕСНА
|19:30
|ІНГУЛЕЦЬ
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|ВЕРЕС
|Неділя, 31 жовтня
|14:00
|КОЛОС
|_:_
|ЛЬВІВ
|17:00
|РУХ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|19:30
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ЗОРЯ
|Понеділок, 1 листопада
|17:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|МИНАЙ
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 12 ТУРІВ