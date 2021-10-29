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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо" знову поїде до Маріуполя, а "Шахтар" у столиці прийме "Десну".

Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Чинний чемпіон країни "Динамо" на виїзді зіграє з "Маріуполем", який на тижні вже перемагало в Кубку України. А "Шахтар", після кубкового розгрому "Чорноморця", в Києві на "Олімпійському" протистоятиме "Десні".

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 13-го туру УПЛ.

  • Після дванадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 32 очками. "Шахтар" (29) - на другому місці, "Ворскла" (24) - на третьому, "Зоря" (23) - четверта, "Дніпро-1" (22) - п'ятий.
  • Матчі 14-го туру УПЛ заплановано на 5-7 листопада.
  • У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Субота, 30 жовтня
14:00 МАРІУПОЛЬ Маріуполь _:_ Динамо ДИНАМО
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ звісно ДЕСНА
19:30 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ Верес ВЕРЕС
Неділя, 31 жовтня
14:00 КОЛОС колос _:_ Львів ЛЬВІВ
17:00 РУХ рух _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
19:30 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1 925 _:_ зірка ЗОРЯ
Понеділок, 1 листопада
17:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ проходи МИНАЙ
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ

 

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 12 ТУРІВ

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