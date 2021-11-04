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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Карпати

"Динамо" прийматиме "Ворсклу", а "Шахтар" завітає в гості до "Колоса".

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Після цих поєдинків Чемпіонат України піде на паузу, пов'язану з іграми національних команд. Збірна України 11 листопада проведе товариську зустріч з Болгарією, а 16 листопада битиметься проти Боснії та Герцеговини у заключному матчі групового етапу відбору на Чемпіонат світу-2022.

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 14-го туру УПЛ.

  • Після тринадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 35 очками. "Шахтар" (32) - на другому місці, "Зоря" (26) - на третьому, "Ворскла" (25) - четверта, "Дніпро-1" (25) - п'ятий.
  • Матчі 15-го туру УПЛ заплановано на 19-22 листопада.
  • У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 5 листопада
19:30 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Металіст 1 925 МЕТАЛІСТ 1925
Субота, 6 листопада
14:00 МИНАЙ проходи _:_ Маріуполь МАРІУПОЛЬ
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Ворскла ВОРСКЛА
19:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ рух РУХ
Неділя, 7 листопада
14:00 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
17:00 КОЛОС колос _:_ Шахтар ШАХТАР
17:00 ЗОРЯ зірка _:_ Верес ВЕРЕС
19:30 ЛЬВІВ Львів _:_ звісно ДЕСНА

 

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 13 ТУРІВ

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