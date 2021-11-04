УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо" прийматиме "Ворсклу", а "Шахтар" завітає в гості до "Колоса".
Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Після цих поєдинків Чемпіонат України піде на паузу, пов'язану з іграми національних команд. Збірна України 11 листопада проведе товариську зустріч з Болгарією, а 16 листопада битиметься проти Боснії та Герцеговини у заключному матчі групового етапу відбору на Чемпіонат світу-2022.
До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 14-го туру УПЛ.
- Після тринадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 35 очками. "Шахтар" (32) - на другому місці, "Зоря" (26) - на третьому, "Ворскла" (25) - четверта, "Дніпро-1" (25) - п'ятий.
- Матчі 15-го туру УПЛ заплановано на 19-22 листопада.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 5 листопада
|19:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|Субота, 6 листопада
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|МАРІУПОЛЬ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ВОРСКЛА
|19:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|РУХ
|Неділя, 7 листопада
|14:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ДНІПРО-1
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ШАХТАР
|17:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ВЕРЕС
|19:30
|ЛЬВІВ
|_:_
|ДЕСНА
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 13 ТУРІВ