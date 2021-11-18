УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо" зіграє з "Чорноморцем", а "Шахтар" прийматиме "Рух".

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) повертається після паузи, викликаної матчами відбору на Чемпіонат світу-2022, де збірна України завдяки перемозі над боснійцями пробилася до стикових матчів.

Від 19-го до 22 листопада відбудеться 15-й тур національної першості. До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків.

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Після чотирнадцяти турів "Шахтар" вирвався в лідери УПЛ (35 очок), "гірники" випереджають "Динамо" за додатковими показниками. "Зоря" (29) - на третьому місці, "Ворскла" (28) - четверта, "Дніпро-1" (28) - п'ятий.

Наступного тижня українські клуби проведуть ігри 5-го туру групового етапу єврокубків: "Динамо" - "Баварія" (23 листопада, Ліга чемпіонів), "Інтер" - "Шахтар" (24 листопада, ЛЧ), "Рома" - "Зоря" (25 листопада, Ліга конференцій).

Матчі 16-го туру УПЛ заплановано на 26-29 листопада.

У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

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