УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо" зіграє з "Чорноморцем", а "Шахтар" прийматиме "Рух".
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) повертається після паузи, викликаної матчами відбору на Чемпіонат світу-2022, де збірна України завдяки перемозі над боснійцями пробилася до стикових матчів.
Від 19-го до 22 листопада відбудеться 15-й тур національної першості. До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків.
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- Після чотирнадцяти турів "Шахтар" вирвався в лідери УПЛ (35 очок), "гірники" випереджають "Динамо" за додатковими показниками. "Зоря" (29) - на третьому місці, "Ворскла" (28) - четверта, "Дніпро-1" (28) - п'ятий.
- Наступного тижня українські клуби проведуть ігри 5-го туру групового етапу єврокубків: "Динамо" - "Баварія" (23 листопада, Ліга чемпіонів), "Інтер" - "Шахтар" (24 листопада, ЛЧ), "Рома" - "Зоря" (25 листопада, Ліга конференцій).
- Матчі 16-го туру УПЛ заплановано на 26-29 листопада.
- У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 19 листопада
|19:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ДИНАМО
|Субота, 20 листопада
|14:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|ЗОРЯ
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|РУХ
|19:30
|ДНІПРО-1
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Неділя, 21 листопада
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МАРІУПОЛЬ
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|КОЛОС
|Понеділок, 22 листопада
|19:30
|ВЕРЕС
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 14 ТУРІВ