УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

До зимової паузи у вітчизняній першості залишилося провести всього три тури.

Від 26-го до 29 листопада відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Цими поєдинками стартує друге коло національного чемпіонату.

На тижні "Динамо" та "Шахтар" остаточно втратили шанси на єврокубкову весну, тому тепер можуть зосередити всі сили на внутрішніх баталіях. 27 листопада кияни в гостях зіграють проти "Миная", а на наступний день "гірники" на виїзді зійдуться з "Інгульцем".

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 16-го туру Чемпіонату України з футболу.

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Після п'ятнанадцяти турів очолює турнірну таблицю київське "Динамо" - 38 очок. Стільки ж балів має й "Шахтар", але він поступається "біло-синім" за гіршою різницею забитих та пропущених голів. "Ворскла" (31) - на третьому місці, "Дніпро-1" (31) - четвертий, "Зоря" (29) - п'ята.

Матчі 17-го туру УПЛ заплановано на 3-6 грудня.

Після 18-го туру (10-12 грудня) УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).

У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

Таблиця УПЛ після 15 турів