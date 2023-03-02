УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Вітчизняна футбольна першість повернулася після зимової перерви.
3 – 6 березня відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Це буде перший тур національного чемпіонату після зимової паузи.
Проте УПЛ вже повернулася двома перенесеними поєдинками, які стали в Україні першими 2023 року: "Олександрія" та "Металіст 1925" розписали надрезультативну нічию, а "Шахтар" розгромив "Минай".
Календарний, 16-й, тур вітчизняної першості відкриється в п'ятницю, 3 березня, матчем між "Кривбасом" і "Колосом".
У суботу лідер чемпіонату "Дніпро-1" зустрінеться з "Олександрією", а "Динамо" у своєму першому офіційному поєдинку року поміряється силами з "Інгульцем".
У неділю "Шахтар" зійдеться з "Металістом 1925". Ця гра передуватиме першому матчу "гірників" з нідерландським "Феєнордом" в 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбудеться 9 березня у Варшаві.
Завершиться перший весняний тур УПЛ у понеділок, 6 березня, західноукраїнським дербі між "Львовом" і "Минаєм".
Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після 15-го туру в УПЛ лідирує "Дніпро-1", який набрав 35 очок. На другому місці – "Шахтар" (33). Далі розташувалися "Динамо" (30), "Зоря" (28) та "Олександрія" (25).
- Поєдинки 17-го туру УПЛ відбудуться 11 – 12 березня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|П'ятниця, 3 березня
|13:00
|КРИВБАС
|_:_
|КОЛОС
|Субота, 4 березня
|12:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ДНІПРО-1
|14:00
|ДИНАМО
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Неділя, 5 березня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЗОРЯ
|13:00
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|РУХ
|14:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ШАХТАР
|Понеділок, 6 березня
|13:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|МИНАЙ
Таблиця УПЛ після 15 туру
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