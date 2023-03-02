УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

3 – 6 березня відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Це буде перший тур національного чемпіонату після зимової паузи.

Проте УПЛ вже повернулася двома перенесеними поєдинками, які стали в Україні першими 2023 року: "Олександрія" та "Металіст 1925" розписали надрезультативну нічию, а "Шахтар" розгромив "Минай".

Календарний, 16-й, тур вітчизняної першості відкриється в п'ятницю, 3 березня, матчем між "Кривбасом" і "Колосом".

У суботу лідер чемпіонату "Дніпро-1" зустрінеться з "Олександрією", а "Динамо" у своєму першому офіційному поєдинку року поміряється силами з "Інгульцем".

У неділю "Шахтар" зійдеться з "Металістом 1925". Ця гра передуватиме першому матчу "гірників" з нідерландським "Феєнордом" в 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбудеться 9 березня у Варшаві.

Завершиться перший весняний тур УПЛ у понеділок, 6 березня, західноукраїнським дербі між "Львовом" і "Минаєм".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після 15-го туру в УПЛ лідирує "Дніпро-1", який набрав 35 очок. На другому місці – "Шахтар" (33). Далі розташувалися "Динамо" (30), "Зоря" (28) та "Олександрія" (25).

Поєдинки 17-го туру УПЛ відбудуться 11 – 12 березня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 15 туру

Фото: flashscore.ua

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