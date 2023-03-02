Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
82
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: ФК Шахтар

Вітчизняна футбольна першість повернулася після зимової перерви.

3 – 6 березня відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Це буде перший тур національного чемпіонату після зимової паузи.

Проте УПЛ вже повернулася двома перенесеними поєдинками, які стали в Україні першими 2023 року:  "Олександрія" та "Металіст 1925" розписали надрезультативну нічию, а "Шахтар" розгромив "Минай".

Календарний, 16-й, тур вітчизняної першості відкриється в п'ятницю, 3 березня, матчем між "Кривбасом" і "Колосом".

У суботу лідер чемпіонату "Дніпро-1" зустрінеться з "Олександрією", а "Динамо" у своєму першому офіційному поєдинку року поміряється силами з "Інгульцем".

У неділю "Шахтар" зійдеться з "Металістом 1925". Ця гра передуватиме першому матчу "гірників" з нідерландським "Феєнордом" в 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбудеться 9 березня у Варшаві.

Завершиться перший весняний тур УПЛ у понеділок, 6 березня, західноукраїнським дербі між "Львовом" і "Минаєм".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після 15-го туру в УПЛ лідирує "Дніпро-1", який набрав 35 очок. На другому місці – "Шахтар" (33). Далі розташувалися "Динамо" (30), "Зоря" (28) та "Олександрія" (25).
  • Поєдинки 17-го туру УПЛ відбудуться 11 – 12 березня.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
П'ятниця, 3 березня
13:00 КРИВБАС _:_ колос КОЛОС
Субота, 4 березня
12:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
14:00 ДИНАМО Динамо _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
14:00 ВЕРЕС Верес _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Неділя, 5 березня
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ зірка ЗОРЯ
13:00 МЕТАЛІСТ _:_ рух РУХ
14:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Шахтар ШАХТАР
Понеділок, 6 березня
13:00 ЛЬВІВ Львів _:_ проходи МИНАЙ

Таблиця УПЛ після 15 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

На матчі УПЛ хочуть допустити уболівальників: названо обов'язкові умови

Трансферне вікно-2023: все про зимові переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Ротань назвав свій тренерський штаб у збірній України та відповів, як поєднуватиме роботу на трьох посадах

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
82
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація