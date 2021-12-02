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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу

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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Динамо Київ

До зимової паузи у вітчизняній першості залишилося провести всього два тури.

Від 3-го до 6 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Це будуть перші ігри в елітному дивізіоні вітчизняної першості цієї зими.

Ці поєдинки передуватимуть останнім єврокубковим баталіям українських клубів у сезоні-2021/22. "Динамо" та "Шахтар" за тур до кінця групового етапу Ліги чемпіонів втратили шанси на єврокубкову весну, а "Зоря" аналогічно попрощалася з надіями продовжити боротьбу в Лізі конференцій.

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 17-го туру Чемпіонату України з футболу.

  • Після шістнанадцяти турів в УПЛ лідирує київське "Динамо" - 41 очко. Стільки ж балів має й "Шахтар", але "гірники" поступаються "біло-синім" через гіршу різницю забитих та пропущених голів. Далі розташувалися "Дніпро-1" (34 пункти), "Зоря" (32) та "Ворскла" (31).
  • Матчі 18-го туру УПЛ заплановано на 10-12 грудня. Після них УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).
  • У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

Дивіться також: "Динамо" чи "Шахтар": аналітики оцінили шанси команд здобути чемпіонство УПЛ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 3 грудня
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Львів ЛЬВІВ
Субота, 4 грудня
14:00 ВЕРЕС Верес _:_ Динамо ДИНАМО
17:00 РУХ рух _:_ Ворскла ВОРСКЛА
19:30 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1 925 _:_ колос КОЛОС
Неділя, 5 грудня
14:00 ЗОРЯ зірка _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
17:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ проходи МИНАЙ
19:30 ДЕСНА звісно _:_ Маріуполь МАРІУПОЛЬ
Понеділок, 6 грудня
19:30 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ

 

Таблиця УПЛ після 16 турів

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