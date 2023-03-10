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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
192
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: scdnipro1.com.ua

У центральному поєдинку зіграють "Дніпро-1" та "Динамо".

11 – 12 березня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Це буде другий тур національного чемпіонату після зимової паузи.

Тур відкриється в суботу поєдинком між "Минаєм" і "Олександрією". Того ж дня "Зоря" зустрінеться зі "Львовом".

У неділю в центральному матчі туру зійдуться "Дніпро-1" та "Динамо".

А "Шахтар", який посеред тижня зіграв унічию з нідерландським "Феєнордом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, у внутрішній першості завітає в гості до "Кривбаса".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після 16-го туру в УПЛ лідирують "Дніпро-1" і "Шахтар", які набрали по 36 очок. На третьому місці – "Зоря" (31). На четвертій позиції – "Динамо" (30).
  • Поєдинки 18-го туру УПЛ відбудуться 17 – 19 березня.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Субота, 11 березня
13:00 МИНАЙ проходи _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
14:00 ЗОРЯ зірка _:_ Львів ЛЬВІВ
14:00 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ МЕТАЛІСТ
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
Неділя, 12 березня
13:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Динамо ДИНАМО
13:00 ВЕРЕС Верес _:_ Ворскла ВОРСКЛА
14:00 КРИВБАС _:_ Шахтар ШАХТАР
15:00 РУХ рух _:_ колос КОЛОС

Таблиця УПЛ після 16 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
192
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