УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

До зимової паузи у вітчизняній першості залишилося провести всього один тур.

Від 10-го до 12 грудня відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Цими поєдинками закінчиться перша частина Чемпіонату України з футболу. Після них УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).

Безславно попрощавшись з єврокубками, "Динамо" та "Шахтар" в заочній боротьбі визначать, хто ж стане так званим зимовим чемпіоном УПЛ.

В останньому матчі в 2021 році "гірники" 11 грудня на виїзді зіграють з "Олександрією", а "біло-сині" 12 грудня приймуть "Зорю".

До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків 18-го туру Чемпіонату України з футболу.

Після сімнанадцяти турів в УПЛ лідирує "Шахтар" (44 очки). Команда Роберто Де Дзербі випереджає "Динамо" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Дніпро-1" (37 пунктів), "Зоря" (35) та "Ворскла" (32).

Матчі 19-го туру УПЛ заплановано вже після зимової паузи в чемпіонаті (базова дата - 26 лютого).

У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

Таблиця УПЛ після 17 турів