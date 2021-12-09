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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Шахтар

До зимової паузи у вітчизняній першості залишилося провести всього один тур.

Від 10-го до 12 грудня відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Цими поєдинками закінчиться перша частина Чемпіонату України з футболу. Після них УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).

Безславно попрощавшись з єврокубками, "Динамо" та "Шахтар" в заочній боротьбі визначать, хто ж стане так званим зимовим чемпіоном УПЛ.

В останньому матчі в 2021 році "гірники" 11 грудня на виїзді зіграють з "Олександрією", а "біло-сині" 12 грудня приймуть "Зорю".

До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків 18-го туру Чемпіонату України з футболу.

  • Після сімнанадцяти турів в УПЛ лідирує "Шахтар" (44 очки). Команда Роберто Де Дзербі випереджає "Динамо" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Дніпро-1" (37 пунктів), "Зоря" (35) та "Ворскла" (32).
  • Матчі 19-го туру УПЛ заплановано вже після зимової паузи в чемпіонаті (базова дата - 26 лютого).
  • У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 10 грудня
17:00 МАРІУПОЛЬ Маріуполь _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
19:30 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ звісно ДЕСНА
Субота, 11 грудня
14:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Шахтар ШАХТАР
17:00 ВЕРЕС Верес _:_ рух РУХ
19:30 ЛЬВІВ Львів _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Неділя, 12 грудня
14:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Металіст 1 925 МЕТАЛІСТ 1925
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ зірка ЗОРЯ
19:30 КОЛОС колос _:_ проходи МИНАЙ

 

Таблиця УПЛ після 17 турів

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