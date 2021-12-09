УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

До зимової паузи у вітчизняній першості залишилося провести всього один тур.
Від 10-го до 12 грудня відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Цими поєдинками закінчиться перша частина Чемпіонату України з футболу. Після них УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).
Безславно попрощавшись з єврокубками, "Динамо" та "Шахтар" в заочній боротьбі визначать, хто ж стане так званим зимовим чемпіоном УПЛ.
В останньому матчі в 2021 році "гірники" 11 грудня на виїзді зіграють з "Олександрією", а "біло-сині" 12 грудня приймуть "Зорю".
До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків 18-го туру Чемпіонату України з футболу.
- Після сімнанадцяти турів в УПЛ лідирує "Шахтар" (44 очки). Команда Роберто Де Дзербі випереджає "Динамо" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Дніпро-1" (37 пунктів), "Зоря" (35) та "Ворскла" (32).
- Матчі 19-го туру УПЛ заплановано вже після зимової паузи в чемпіонаті (базова дата - 26 лютого).
- У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|П'ятниця, 10 грудня
|17:00
|МАРІУПОЛЬ
|_:_
|ДНІПРО-1
|19:30
|ІНГУЛЕЦЬ
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|ДЕСНА
|Субота, 11 грудня
|14:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ШАХТАР
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|РУХ
|19:30
|ЛЬВІВ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Неділя, 12 грудня
|14:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ЗОРЯ
|19:30
|КОЛОС
|_:_
|МИНАЙ