УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

У центральному поєдинку "Динамо" зустрінеться із "Зорею".
17 – 19 березня відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Цей тур передуватиме міжнародній паузі, під час якої збірна України 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проведе стартову гру відбору до Євро-2024 проти Англії.
Відкриється тур у п'ятницю матчем "Металіст" – "Олександрія".
У суботу в центральному поєдинку туру "Динамо" зіграє проти "Зорі". Того ж дня "Дніпро-1" завітає в гості до "Вереса".
У неділю 18-й тур УПЛ закриється трьома матчами, в останньому з яких "Шахтар" зустрінеться з "Рухом".
Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після 17-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 39 очок. На другій сходинці – "Дніпро-1" (36). На третьому місці – "Зоря" (34). На четвертій позиції – "Динамо" (33).
- Поєдинки 19-го туру УПЛ відбудуться 1 квітня (базова дата).
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|П'ятниця, 17 березня
|13:00
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Субота, 18 березня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|14:00
|ДИНАМО
|_:_
|ЗОРЯ
|14:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|КРИВБАС
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДНІПРО-1
|Неділя, 19 березня
|13:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|14:00
|КОЛОС
|_:_
|МИНАЙ
|15:00
|ШАХТАР
|_:_
|РУХ
Таблиця УПЛ після 17 туру
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