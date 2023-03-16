УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

17 – 19 березня відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Цей тур передуватиме міжнародній паузі, під час якої збірна України 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проведе стартову гру відбору до Євро-2024 проти Англії.

Відкриється тур у п'ятницю матчем "Металіст" – "Олександрія".

У суботу в центральному поєдинку туру "Динамо" зіграє проти "Зорі". Того ж дня "Дніпро-1" завітає в гості до "Вереса".

У неділю 18-й тур УПЛ закриється трьома матчами, в останньому з яких "Шахтар" зустрінеться з "Рухом".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після 17-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 39 очок. На другій сходинці – "Дніпро-1" (36). На третьому місці – "Зоря" (34). На четвертій позиції – "Динамо" (33).

Поєдинки 19-го туру УПЛ відбудуться 1 квітня (базова дата).

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 17 туру

Фото: flashscore.ua

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