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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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12
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: scdnipro1.com.ua

У центральному поєдинку "Динамо" зустрінеться із "Зорею".

17 – 19 березня відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Цей тур передуватиме міжнародній паузі, під час якої збірна України 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проведе стартову гру відбору до Євро-2024 проти Англії.

Відкриється тур у п'ятницю матчем "Металіст" – "Олександрія".

У суботу в центральному поєдинку туру "Динамо" зіграє проти "Зорі". Того ж дня "Дніпро-1" завітає в гості до "Вереса".

У неділю 18-й тур УПЛ закриється трьома матчами, в останньому з яких "Шахтар" зустрінеться з "Рухом".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після 17-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 39 очок. На другій сходинці – "Дніпро-1" (36). На третьому місці – "Зоря" (34). На четвертій позиції – "Динамо" (33).
  • Поєдинки 19-го туру УПЛ відбудуться 1 квітня (базова дата).
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 17 березня
13:00 МЕТАЛІСТ _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
Субота, 18 березня
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
14:00 ДИНАМО Динамо _:_ зірка ЗОРЯ
14:00 ЛЬВІВ Львів _:_ КРИВБАС
15:00 ВЕРЕС Верес _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
Неділя, 19 березня
13:00 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
14:00 КОЛОС колос _:_ проходи МИНАЙ
15:00 ШАХТАР Шахтар _:_ рух РУХ

Таблиця УПЛ після 17 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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