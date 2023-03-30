УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Вітчизняна футбольна першість повертається після міжнародної паузи.
1 – 2 квітня відбудуться матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Це буде перший тур після міжнародної паузи, під час якої збірна України на стадіоні "Вемблі" в Лондоні програла Англії в стартовому поєдинку відбору на Євро-2024.
Відкриється тур у суботу матчем "Минай" – "Інгулець".
Лідери чемпіонату свої зустрічі проведуть у неділю. "Динамо" зіграє зі "Львовом", "Дніпро-1" протистоятиме "Металісту 1925", "Шахтар" зустрінеться з "Чорноморцем", а "Зоря" битиметься з "Рухом".
Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після 18-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 42 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (39). На третьому місці – "Зоря" (37). На четвертій позиції – "Динамо" (33).
- Поєдинки 20-го туру УПЛ відбудуться 7 – 9 квітня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Субота, 1 квітня
|12:00
|МИНАЙ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|13:00
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|КОЛОС
|14:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КРИВБАС
|15:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Неділя, 2 квітня
|13:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|ДИНАМО
|14:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ДНІПРО-1
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ШАХТАР
|15:00
|ЗОРЯ
|_:_
|РУХ
Таблиця УПЛ після 18 туру
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