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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
317
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: ФК Шахтар

Вітчизняна футбольна першість повертається після міжнародної паузи.

1 – 2 квітня відбудуться матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Це буде перший тур після міжнародної паузи, під час якої збірна України на стадіоні "Вемблі" в Лондоні програла Англії в стартовому поєдинку відбору на Євро-2024.

Відкриється тур у суботу матчем "Минай" – "Інгулець".

Лідери чемпіонату свої зустрічі проведуть у неділю. "Динамо" зіграє зі "Львовом", "Дніпро-1" протистоятиме "Металісту 1925", "Шахтар" зустрінеться з "Чорноморцем", а "Зоря" битиметься з "Рухом".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після 18-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 42 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (39). На третьому місці – "Зоря" (37). На четвертій позиції – "Динамо" (33).
  • Поєдинки 20-го туру УПЛ відбудуться 7 – 9 квітня.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Субота, 1 квітня
12:00 МИНАЙ проходи _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
13:00 МЕТАЛІСТ _:_ колос КОЛОС
14:00 ВЕРЕС Верес _:_ КРИВБАС
15:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Неділя, 2 квітня
13:00 ЛЬВІВ Львів _:_ Динамо ДИНАМО
14:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Шахтар ШАХТАР
15:00 ЗОРЯ зірка _:_ рух РУХ

Таблиця УПЛ після 18 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
317
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