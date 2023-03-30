УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу

1 – 2 квітня відбудуться матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Це буде перший тур після міжнародної паузи, під час якої збірна України на стадіоні "Вемблі" в Лондоні програла Англії в стартовому поєдинку відбору на Євро-2024.

Відкриється тур у суботу матчем "Минай" – "Інгулець".

Лідери чемпіонату свої зустрічі проведуть у неділю. "Динамо" зіграє зі "Львовом", "Дніпро-1" протистоятиме "Металісту 1925", "Шахтар" зустрінеться з "Чорноморцем", а "Зоря" битиметься з "Рухом".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після 18-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 42 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (39). На третьому місці – "Зоря" (37). На четвертій позиції – "Динамо" (33).

Поєдинки 20-го туру УПЛ відбудуться 7 – 9 квітня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 18 туру

Фото: flashscore.ua

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