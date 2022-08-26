УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу

27 - 29 серпня відбудуться ігри другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У вівторок, 23 серпня, розпочався новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ). На черзі матчі другого туру, які будуть зіграні упродовж трьох днів.
Дебютний поєдинок в нинішній кампанії внутрішньої першості проведе київське "Динамо". Зустріч першого туру між "біло-синіми" та "Інгульцем" було перенесено через участь команди Мірчі Луческу у кваліфікації єврокубків.
Також сезон-2022/23 в УПЛ розпочне "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера також пропустила перший тур, оскільки представляла Україну на міжнародній арені.
Тож кияни та дніпряни в 2-му турі стартують у чемпіонаті очним протистоянням. Гра відбудеться в неділю, 28 серпня, на "Арені Львів ". Початок поєдинку - о 17:00.
Зазначимо, що всі матчі в умовах воєнного часу відбуватимуться без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени. Раніше матч 1-го туру УПЛ між "Рухом" і "Металістом" тричі переривали через повітряну тривогу.
- Матчі 3-го туру УПЛ відбудуться 2 - 5 вересня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|Субота, 27 серпня
|13:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|ЗОРЯ
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Неділя, 28 серпня
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|РУХ
|15:00
|ШАХТАР
|_:_
|КРИВБАС
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ДНІПРО-1
|Понеділок, 29 серпня
|13:00
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|15:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|МИНАЙ
Таблиця УПЛ після 1 туру
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