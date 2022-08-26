УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу

У вівторок, 23 серпня, розпочався новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ). На черзі матчі другого туру, які будуть зіграні упродовж трьох днів.

Дебютний поєдинок в нинішній кампанії внутрішньої першості проведе київське "Динамо". Зустріч першого туру між "біло-синіми" та "Інгульцем" було перенесено через участь команди Мірчі Луческу у кваліфікації єврокубків.

Також сезон-2022/23 в УПЛ розпочне "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера також пропустила перший тур, оскільки представляла Україну на міжнародній арені.

Тож кияни та дніпряни в 2-му турі стартують у чемпіонаті очним протистоянням. Гра відбудеться в неділю, 28 серпня, на "Арені Львів ". Початок поєдинку - о 17:00.

Зазначимо, що всі матчі в умовах воєнного часу відбуватимуться без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени. Раніше матч 1-го туру УПЛ між "Рухом" і "Металістом" тричі переривали через повітряну тривогу.

Матчі 3-го туру УПЛ відбудуться 2 - 5 вересня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР Субота, 27 серпня 13:00 ЛЬВІВ _:_ ЗОРЯ 13:00 ВОРСКЛА _:_ ВЕРЕС 15:00 МЕТАЛІСТ 1925 _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ Неділя, 28 серпня 13:00 КОЛОС _:_ РУХ 15:00 ШАХТАР _:_ КРИВБАС 17:00 ДИНАМО _:_ ДНІПРО-1 Понеділок, 29 серпня 13:00 МЕТАЛІСТ _:_ ІНГУЛЕЦЬ 15:00 ОЛЕКСАНДРІЯ _:_ МИНАЙ

Таблиця УПЛ після 1 туру

Фото: flashscore.ua

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