УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Наразі в турнірній таблиці лідирує "Шахтар", випереджаючи "Дніпро-1" на одне очко.
7 – 9 квітня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється тур у п'ятницю поєдинком між "Ворсклою" та "Інгульцем".
У суботу "Динамо" зустрінеться з "Минаєм", "Зоря" зійдеться з "Кривбасом", а "Шахтар" поміряється силами з "Металістом".
На неділю заплановано три матчі, серед яких зустріч "Дніпра-1" та "Львова".
Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після 19-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 43 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (42). На третьому місці – "Зоря" (40). На четвертій позиції – "Динамо" (36).
- Поєдинки 21-го туру УПЛ відбудуться 14 – 16 квітня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|П'ятниця, 7 квітня
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Субота, 8 квітня
|13:00
|ДИНАМО
|_:_
|МИНАЙ
|13:00
|КРИВБАС
|_:_
|ЗОРЯ
|14:00
|ШАХТАР
|_:_
|МЕТАЛІСТ
|15:00
|РУХ
|_:_
|ВЕРЕС
|Неділя, 9 квітня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ЛЬВІВ
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
Таблиця УПЛ після 19 туру
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