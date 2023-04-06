УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Наразі в турнірній таблиці лідирує "Шахтар", випереджаючи "Дніпро-1" на одне очко.

7 – 9 квітня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється тур у п'ятницю поєдинком між "Ворсклою" та "Інгульцем".

У суботу "Динамо" зустрінеться з "Минаєм", "Зоря" зійдеться з "Кривбасом", а "Шахтар" поміряється силами з "Металістом".

На неділю заплановано три матчі, серед яких зустріч "Дніпра-1" та "Львова".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після 19-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 43 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (42). На третьому місці – "Зоря" (40). На четвертій позиції – "Динамо" (36).

Поєдинки 21-го туру УПЛ відбудуться 14 – 16 квітня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 19 туру

Фото: flashscore.ua

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