УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу

Поєдинки відбуватимуться упродовж трьох днів.
14 – 16 квітня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він у п'ятницю поєдинком між "Минаєм" і "Кривбасом". Того ж дня "Інгулець" зустрінеться з "Колосом", а "Динамо" у Львові зіграє з "Рухом".
У суботу ігровий день відкриється грою "Металіста" проти "Вереса". Своєю чергою, "Зоря" в Києві прийме "Дніпро-1", а "Металіст 1925" зійдеться з "Олександрією".
На неділю заплановано ще два матчі: "Шахтар" битиметься зі "Львовом", а закриється тур поєдинком в Одесі між "Чорноморцем" і "Ворсклою".
Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після 20-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 49 очок. На другій сходинці – "Дніпро-1" (45, гра в запасі). На третьому місці – "Зоря" (40). На четвертій позиції – "Динамо" (39).
- Поєдинки 22-го туру УПЛ відбудуться 21 – 24 квітня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|П'ятниця, 14 квітня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|КРИВБАС
|14:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|КОЛОС
|15:00
|РУХ
|_:_
|ДИНАМО
|Субота, 15 квітня
|13:00
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ДНІПРО-1
|15:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Неділя, 16 квітня
|14:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЛЬВІВ
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблиця УПЛ після 20 туру
Читайте також:
"Шахтар" на останніх секундах дотиснув найгіршу команду чемпіонату і зміцнив лідерство в УПЛ (відео)
Збірним України офіційно заборонили змагатися на турнірах за участю спортсменів із країн-агресорок
Шостий український футболіст в Англії: 17-річний форвард "Колоса" перебрався до клубу Чемпіоншипу