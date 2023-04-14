УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу

14 – 16 квітня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у п'ятницю поєдинком між "Минаєм" і "Кривбасом". Того ж дня "Інгулець" зустрінеться з "Колосом", а "Динамо" у Львові зіграє з "Рухом".

У суботу ігровий день відкриється грою "Металіста" проти "Вереса". Своєю чергою, "Зоря" в Києві прийме "Дніпро-1", а "Металіст 1925" зійдеться з "Олександрією".

На неділю заплановано ще два матчі: "Шахтар" битиметься зі "Львовом", а закриється тур поєдинком в Одесі між "Чорноморцем" і "Ворсклою".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після 20-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 49 очок. На другій сходинці – "Дніпро-1" (45, гра в запасі). На третьому місці – "Зоря" (40). На четвертій позиції – "Динамо" (39).

Поєдинки 22-го туру УПЛ відбудуться 21 – 24 квітня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 20 туру

Фото: flashscore.ua

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