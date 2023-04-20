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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
90
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: ФК Динамо Київ

У центральному поєдинку туру "Динамо" прийматиме "Шахтар".

21 – 24 квітня відбудуться матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у п'ятницю поєдинком між "Колосом" і "Зорею".

На суботу заплановано три зустрічі, серед яких всеукраїнське дербі між "Динамо" та "Шахтарем" – закляті суперники зіграють у Києві на стадіоні імені Лобановського.

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Дніпро-1" битиметься з "Рухом", а "Олександрія" прийме "Інгулець".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після 21-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 52 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (45, гра в запасі). На третьому місці – "Зоря" (43). На четвертій позиції – "Динамо" (40).
  • Поєдинки 23-го туру УПЛ відбудуться 28 – 29 квітня.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР19 ТУР20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 21 квітня
15:00 КОЛОС колос _:_ зірка ЗОРЯ
Субота, 22 квітня
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ МЕТАЛІСТ
15:00 ВЕРЕС Верес _:_ проходи МИНАЙ
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Шахтар ШАХТАР
Неділя, 23 квітня
13:00 ЛЬВІВ Львів _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
15:00 КРИВБАС _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Понеділок, 24 квітня
13:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ рух РУХ
15:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ

Таблиця УПЛ після 21 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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