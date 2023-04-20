УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу

21 – 24 квітня відбудуться матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у п'ятницю поєдинком між "Колосом" і "Зорею".

На суботу заплановано три зустрічі, серед яких всеукраїнське дербі між "Динамо" та "Шахтарем" – закляті суперники зіграють у Києві на стадіоні імені Лобановського.

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Дніпро-1" битиметься з "Рухом", а "Олександрія" прийме "Інгулець".

Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після 21-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 52 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (45, гра в запасі). На третьому місці – "Зоря" (43). На четвертій позиції – "Динамо" (40).

Поєдинки 23-го туру УПЛ відбудуться 28 – 29 квітня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 21 туру

Фото: flashscore.ua

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