УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу

У центральному поєдинку туру "Динамо" прийматиме "Шахтар".
21 – 24 квітня відбудуться матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він у п'ятницю поєдинком між "Колосом" і "Зорею".
На суботу заплановано три зустрічі, серед яких всеукраїнське дербі між "Динамо" та "Шахтарем" – закляті суперники зіграють у Києві на стадіоні імені Лобановського.
Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Дніпро-1" битиметься з "Рухом", а "Олександрія" прийме "Інгулець".
Нагадаємо, всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після 21-го туру в УПЛ лідирує "Шахтар", який набрав 52 очки. На другій сходинці – "Дніпро-1" (45, гра в запасі). На третьому місці – "Зоря" (43). На четвертій позиції – "Динамо" (40).
- Поєдинки 23-го туру УПЛ відбудуться 28 – 29 квітня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд, які змагаються у два кола. Завершення чемпіонату заплановано на 3 червня.
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|П'ятниця, 21 квітня
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|ЗОРЯ
|Субота, 22 квітня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МЕТАЛІСТ
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ШАХТАР
|Неділя, 23 квітня
|13:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|15:00
|КРИВБАС
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Понеділок, 24 квітня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|РУХ
|15:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
Таблиця УПЛ після 21 туру
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