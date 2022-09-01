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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: ФК Динамо Київ

2 - 5 вересня відбудуться ігри третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Від 2-го до 5 вересня будуть зіграні матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Вони передуватимуть старту наших клубів у груповому етапі єврокубків. Уже 6 вересня донецький "Шахтар" у Німеччині проведе виїзну зустріч Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига".

Своєю чергою, київське "Динамо" 8 вересня розпочне груповий раунд Ліги Європи поєдинком проти "Фенербахче" у Стамбулі. У той же день "Дніпро-1" зіграє з нідерландським АЗ в Лізі конференцій.

У центральному матчі третього туру УПЛ зійдуться "Зоря" та "Динамо". Це протистояння відбудеться в суботу, 3 вересня. Початок гри - о 13:00.

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени. Раніше матч 1-го туру УПЛ між "Рухом" і "Металістом" тричі переривали через повітряну тривогу.

  • Матчі 4-го туру УПЛ відбудуться 9 - 12 вересня.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року. 
  • Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
 
П'ятниця, 2 вересня
17:00 РУХ рух _:_ Шахтар ШАХТАР
Субота, 3 вересня
13:00 ЗОРЯ зірка _:_ Динамо ДИНАМО
13:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Верес ВЕРЕС
15:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Неділя, 4 вересня
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
17:00 КРИВБАС _:_ Львів ЛЬВІВ
Понеділок, 5 вересня
13:00 МИНАЙ проходи _:_ колос КОЛОС
15:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ МЕТАЛІСТ

Таблиця УПЛ після 2 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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