УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу

9 - 12 вересня відбудуться ігри четвертого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Від 9-го до 12 вересня будуть зіграні матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Вони передуватимуть поєдинкам наших клубів в другому турі групового етапу єврокубків.
Донецький "Шахтар" після сенсаційної розгромної перемоги (4:1) в Лізі чемпіонів над "Лейпцигом" у внутрішній першості зіграє проти "Чорноморця".
Київське "Динамо" після стартового матчу групового раунду Ліги Європи в Стамбулі проти "Фенербахче" спробує реабілітуватися перед своїми фанатами за провальний старт у новому сезоні УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу розпочали чемпіонат з двох поразок. "Біло-сині" програли "Дніпру-1" (0:3) та луганській "Зорі" (2:3) та перед четвертим туром посідають передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці.
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після трьох зіграних турів в Чемпіонаті України лідирує "Зоря" - 9 очок. Слідом йдуть "Металіст", "Колос" і "Шахтар" (в усіх трьох - по 7 балів).
- Матчі 5-го туру УПЛ відбудуться 1 жовтня (базова дата) після міжнародної паузи. 16 вересня збірна України збереться у Варшаві для підготовки до трьох заключних поєдинків Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 9 вересня
|17:00
|РУХ
|_:_
|ЗОРЯ
|Субота, 10 вересня
|15:00
|КРИВБАС
|_:_
|ВЕРЕС
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Неділя, 11 вересня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|МЕТАЛІСТ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ЛЬВІВ
|Понеділок, 12 вересня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|15:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|МИНАЙ
Таблиця УПЛ після 3 туру
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