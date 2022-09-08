УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Від 9-го до 12 вересня будуть зіграні матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Вони передуватимуть поєдинкам наших клубів в другому турі групового етапу єврокубків.

Донецький "Шахтар" після сенсаційної розгромної перемоги (4:1) в Лізі чемпіонів над "Лейпцигом" у внутрішній першості зіграє проти "Чорноморця".

Київське "Динамо" після стартового матчу групового раунду Ліги Європи в Стамбулі проти "Фенербахче" спробує реабілітуватися перед своїми фанатами за провальний старт у новому сезоні УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу розпочали чемпіонат з двох поразок. "Біло-сині" програли "Дніпру-1" (0:3) та луганській "Зорі" (2:3) та перед четвертим туром посідають передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після трьох зіграних турів в Чемпіонаті України лідирує "Зоря" - 9 очок. Слідом йдуть "Металіст", "Колос" і "Шахтар" (в усіх трьох - по 7 балів).

Матчі 5-го туру УПЛ відбудуться 1 жовтня (базова дата) після міжнародної паузи. 16 вересня збірна України збереться у Варшаві для підготовки до трьох заключних поєдинків Ліги націй . "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го. У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР П'ятниця, 9 вересня 17:00 РУХ _:_ ЗОРЯ Субота, 10 вересня 15:00 КРИВБАС _:_ ВЕРЕС 17:00 ШАХТАР _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ Неділя, 11 вересня 13:00 ДНІПРО-1 _:_ МЕТАЛІСТ 1925 15:00 КОЛОС _:_ МЕТАЛІСТ 17:00 ДИНАМО _:_ ЛЬВІВ Понеділок, 12 вересня 13:00 ВОРСКЛА _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ 15:00 ІНГУЛЕЦЬ _:_ МИНАЙ

Таблиця УПЛ після 3 туру

Фото: flashscore.ua

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