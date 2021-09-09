УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо", "Шахтар" та "Зоря" проведуть генеральну репетицію перед стартом в єврокубковій осені.

У п'ятницю, 10 вересня, Чемпіонат України з футболу відновиться після міжнародної паузи. 10-13 вересня будуть зіграні матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків.

Після шести турів лідирує в УПЛ з 16 очками "Динамо". "Шахтар" (13) - на другому місці, "Дніпро-1" (13) - на третьому, "Десна" (12) - четверта.

14-16 вересня українські клуби стартують на груповому етапі єврокубків. "Динамо" і "Шахтар" - у Лізі чемпіонів, а "Зоря" - в Лізі конференцій.

Матчі 8-го туру УПЛ заплановано на 17-19 вересня.

У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 6 ТУРІВ

upl.ua

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