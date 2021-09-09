УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

"Динамо", "Шахтар" та "Зоря" проведуть генеральну репетицію перед стартом в єврокубковій осені.
У п'ятницю, 10 вересня, Чемпіонат України з футболу відновиться після міжнародної паузи. 10-13 вересня будуть зіграні матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків.
- Після шести турів лідирує в УПЛ з 16 очками "Динамо". "Шахтар" (13) - на другому місці, "Дніпро-1" (13) - на третьому, "Десна" (12) - четверта.
- 14-16 вересня українські клуби стартують на груповому етапі єврокубків. "Динамо" і "Шахтар" - у Лізі чемпіонів, а "Зоря" - в Лізі конференцій.
- Матчі 8-го туру УПЛ заплановано на 17-19 вересня.
- У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 10 вересня
|19:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
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|ІНГУЛЕЦЬ
|Субота, 11 вересня
|14:00
|РУХ
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|ЗОРЯ
|17:00
|МЕТАЛІСТ 1925
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|ДИНАМО
|19:30
|ШАХТАР
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|ДНІПРО-1
|Неділя, 12 вересня
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|МАРІУПОЛЬ
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДЕСНА
|Понеділок, 13 вересня
|19:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ЛЬВІВ
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 6 ТУРІВ