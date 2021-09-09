Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Динамо Київ

"Динамо", "Шахтар" та "Зоря" проведуть генеральну репетицію перед стартом в єврокубковій осені.

У п'ятницю, 10 вересня, Чемпіонат України з футболу відновиться після міжнародної паузи. 10-13 вересня будуть зіграні матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків.

  • Після шести турів лідирує в УПЛ з 16 очками "Динамо". "Шахтар" (13) - на другому місці, "Дніпро-1" (13) - на третьому, "Десна" (12) - четверта.
  • 14-16 вересня українські клуби стартують на груповому етапі єврокубків. "Динамо" і "Шахтар" - у Лізі чемпіонів, а "Зоря" - в Лізі конференцій.
  • Матчі 8-го туру УПЛ заплановано на 17-19 вересня.
  • У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 10 вересня
19:30 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Субота, 11 вересня
14:00 РУХ рух _:_ зірка ЗОРЯ
17:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1 925 _:_ Динамо ДИНАМО
19:30 ШАХТАР Шахтар _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
Неділя, 12 вересня
14:00 МИНАЙ проходи _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
17:00 КОЛОС колос _:_ Маріуполь МАРІУПОЛЬ
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ звісно ДЕСНА
Понеділок, 13 вересня
19:30 ВЕРЕС Верес _:_ Львів ЛЬВІВ

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 6 ТУРІВ

© upl.ua
upl.ua
Наступна публікація