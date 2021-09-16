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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Шахтар

Цього вікенду "Динамо" прийме "Олександрію", а "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем".

Від 17-го до 19 вересня будуть зіграні матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків.

  • Після семи турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 19 очками. "Шахтар" (16) - на другому місці, "Олександрія" (14) - на третьому, "Десна" (13) - четверта.
  • У середу, 22 вересня, "Динамо" та "Шахтар" зійдуться в битві за Суперкубок України. Також цього дня відбудуться поєдинки 1/16 фіналу Кубка України.
  • Матчі 9-го туру УПЛ заплановано на 24-27 вересня.
  • У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 17 вересня
19:30 ДЕСНА звісно _:_ рух РУХ
Субота, 18 вересня
14:00 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ колос КОЛОС
17:00 МАРІУПОЛЬ Маріуполь _:_ Шахтар ШАХТАР
17:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Верес ВЕРЕС
19:30 ДИНАМО Динамо _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
Неділя, 19 вересня
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ проходи МИНАЙ
19:30 ЗОРЯ зірка _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
19:30 ЛЬВІВ Львів _:_ Металіст 1 925 МЕТАЛІСТ 1925

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 7 ТУРІВ

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