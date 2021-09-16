УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Цього вікенду "Динамо" прийме "Олександрію", а "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем".

Від 17-го до 19 вересня будуть зіграні матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків.

Після семи турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 19 очками. "Шахтар" (16) - на другому місці, "Олександрія" (14) - на третьому, "Десна" (13) - четверта.

У середу, 22 вересня, "Динамо" та "Шахтар" зійдуться в битві за Суперкубок України. Також цього дня відбудуться поєдинки 1/16 фіналу Кубка України .

. Матчі 9-го туру УПЛ заплановано на 24-27 вересня.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 7 ТУРІВ

flashscore.ua

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