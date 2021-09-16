УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Цього вікенду "Динамо" прийме "Олександрію", а "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем".
Від 17-го до 19 вересня будуть зіграні матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків.
- Після семи турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 19 очками. "Шахтар" (16) - на другому місці, "Олександрія" (14) - на третьому, "Десна" (13) - четверта.
- У середу, 22 вересня, "Динамо" та "Шахтар" зійдуться в битві за Суперкубок України. Також цього дня відбудуться поєдинки 1/16 фіналу Кубка України.
- Матчі 9-го туру УПЛ заплановано на 24-27 вересня.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 17 вересня
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|РУХ
|Субота, 18 вересня
|14:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|КОЛОС
|17:00
|МАРІУПОЛЬ
|_:_
|ШАХТАР
|17:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ВЕРЕС
|19:30
|ДИНАМО
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Неділя, 19 вересня
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МИНАЙ
|19:30
|ЗОРЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|19:30
|ЛЬВІВ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 7 ТУРІВ