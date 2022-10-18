УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

18 - 20 жовтня відбудуться ігри восьмого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Від 18-го до 20 жовтня будуть зіграні матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Відкриється він у вівторок поєдинком між "Львовом" і "Вересом.

Наступного дня лідер чемпіонату, "Дніпро-1", зустрінеться з "Інгульцем". А донецький "Шахтар", який минулого вікенду в яскравому матчі обіграв київське "Динамо", зіграє проти "Колоса".

У четвер закриє восьмий тур УПЛ дуель "Динамо" та харківського "Металіста".

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після семи турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 18 очок з 18 можливих. Другу сходинку з 16 балами посідає "Шахтар". На третьому місці - "Металіст" (13). "Динамо" з 9 пунктами йде лише 9-м.

Матчі 9-го туру УПЛ відбудуться 22 - 24 жовтня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 7 туру

Фото: flashscore.ua

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