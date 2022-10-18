УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

18 - 20 жовтня відбудуться ігри восьмого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Від 18-го до 20 жовтня будуть зіграні матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Відкриється він у вівторок поєдинком між "Львовом" і "Вересом.
Наступного дня лідер чемпіонату, "Дніпро-1", зустрінеться з "Інгульцем". А донецький "Шахтар", який минулого вікенду в яскравому матчі обіграв київське "Динамо", зіграє проти "Колоса".
У четвер закриє восьмий тур УПЛ дуель "Динамо" та харківського "Металіста".
Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.
- Після семи турів в Чемпіонаті України лідирує "Дніпро-1", який набрав 18 очок з 18 можливих. Другу сходинку з 16 балами посідає "Шахтар". На третьому місці - "Металіст" (13). "Динамо" з 9 пунктами йде лише 9-м.
- Матчі 9-го туру УПЛ відбудуться 22 - 24 жовтня.
- У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Вівторок, 18 жовтня
|13:00
|ЛЬВІВ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ЗОРЯ
|15:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|КРИВБАС
|Середа, 19 жовтня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|РУХ
|15:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|КОЛОС
|Четвер, 20 жовтня
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|МЕТАЛІСТ
Таблиця УПЛ після 7 туру
Читайте також:
Андрій Шевченко зірвав овації промовою про війну в Україні на церемонії вручення "Золотого м'яча" (відео)
Допомогли два вилучення: "Дніпро-1" на останніх секундах вирвав перемогу та продовжує лідирувати в УПЛ
Зі своєї половини поля: Ярмоленко відзначився красивим асистом у чемпіонаті ОАЕ (відео)