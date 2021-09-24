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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Шахтар

Цього вікенду "Шахтар" в Києві прийме "Верес", а "Динамо" у Львові зіграє проти "Руха".

Від 24-го до 27 вересня будуть зіграні матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків.

  • Після восьми турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 22 очками. "Шахтар" (19) - на другому місці, "Десна" (16) - на третьому, "Дніпро-1" (16) - четвертий.
  • 28-29 вересня українські гранди проведуть поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. У вівторок "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийме міланський "Інтер", а в середу "Динамо" в Мюнхені зіграє з "Баварією". У четвер, 30 вересня, "Зоря" в Запоріжжі зустрінеться з італійською "Ромою" в Лізі конференцій.
  • Матчі 10-го туру УПЛ заплановано на 1-3 жовтня.
  • У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 24 вересня
19:30 КОЛОС колос _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Субота, 25 вересня
14:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Маріуполь МАРІУПОЛЬ
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Верес ВЕРЕС
19:30 РУХ рух _:_ Динамо ДИНАМО
Неділя, 26 вересня
14:00 МИНАЙ проходи _:_ Львів ЛЬВІВ
17:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ зірка ЗОРЯ
19:30 ДЕСНА звісно _:_ Металіст 1 925 МЕТАЛІСТ 1925
Понеділок, 27 вересня
19:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 8 ТУРІВ

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