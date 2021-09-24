УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Цього вікенду "Шахтар" в Києві прийме "Верес", а "Динамо" у Львові зіграє проти "Руха".

Від 24-го до 27 вересня будуть зіграні матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків.

Після восьми турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 22 очками. "Шахтар" (19) - на другому місці, "Десна" (16) - на третьому, "Дніпро-1" (16) - четвертий.

28-29 вересня українські гранди проведуть поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. У вівторок "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийме міланський "Інтер", а в середу "Динамо" в Мюнхені зіграє з "Баварією". У четвер, 30 вересня, "Зоря" в Запоріжжі зустрінеться з італійською "Ромою" в Лізі конференцій.

Матчі 10-го туру УПЛ заплановано на 1-3 жовтня.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 8 ТУРІВ

upl.ua

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