УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Цього вікенду "Шахтар" в Києві прийме "Верес", а "Динамо" у Львові зіграє проти "Руха".
Від 24-го до 27 вересня будуть зіграні матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків.
- Після восьми турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 22 очками. "Шахтар" (19) - на другому місці, "Десна" (16) - на третьому, "Дніпро-1" (16) - четвертий.
- 28-29 вересня українські гранди проведуть поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. У вівторок "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийме міланський "Інтер", а в середу "Динамо" в Мюнхені зіграє з "Баварією". У четвер, 30 вересня, "Зоря" в Запоріжжі зустрінеться з італійською "Ромою" в Лізі конференцій.
- Матчі 10-го туру УПЛ заплановано на 1-3 жовтня.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 24 вересня
|19:30
|КОЛОС
|_:_
|ВОРСКЛА
|Субота, 25 вересня
|14:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|МАРІУПОЛЬ
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ВЕРЕС
|19:30
|РУХ
|_:_
|ДИНАМО
|Неділя, 26 вересня
|14:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЛЬВІВ
|17:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ЗОРЯ
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|Понеділок, 27 вересня
|19:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
ТАБЛИЦЯ УПЛ ПІСЛЯ 8 ТУРІВ