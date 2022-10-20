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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

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УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: СК Дніпро-1

Гру "Шахтаря" з "Минаєм" було перенесено на невизначений термін.

Від 22-го до 24 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється тур у суботу поєдинком "Олександрії" та "Львова".

У неділю київське "Динамо" зустрінеться з полтавською "Ворсклою", а лідер чемпіонату "Дніпро-1" поміряється силами з харківським "Металістом".

Матч "Минай" - "Шахтар" перенесли на прохання "гірників" через інтенсивний графік команди Ігора Йовічевича. У вівторок, 25 жовтня, донеччани в Шотландії зіграють у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Селтіка".

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

  • Після восьми турів в Чемпіонаті України утворилося двовладдя: "Дніпро-1" та "Шахтар" набрали по 19 очок. Третю сходинку з 14 балами посідає "Верес". Своєю чергою, "Динамо" з 9 пунктами йде лише 8-м.
  • Матчі 10-го туру УПЛ відбудуться 28 - 31 жовтня.
  • У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року. 
  • Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
  • Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Субота, 22 жовтня
13:00 МИНАЙ проходи перенесено Шахтар ШАХТАР
15:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Львів ЛЬВІВ
           
Неділя, 23 жовтня
13:00 ДИНАМО Динамо _:_ Ворскла ВОРСКЛА
13:00 ВЕРЕС Верес _:_ зірка ЗОРЯ
13:00 МЕТАЛІСТ _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
15:00 РУХ рух _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
Понеділок, 24 жовтня
13:00 КРИВБАС _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
15:00 КОЛОС колос _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ

Таблиця УПЛ після 8 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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