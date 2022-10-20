УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Гру "Шахтаря" з "Минаєм" було перенесено на невизначений термін.

Від 22-го до 24 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється тур у суботу поєдинком "Олександрії" та "Львова".

У неділю київське "Динамо" зустрінеться з полтавською "Ворсклою", а лідер чемпіонату "Дніпро-1" поміряється силами з харківським "Металістом".

Матч "Минай" - "Шахтар" перенесли на прохання "гірників" через інтенсивний графік команди Ігора Йовічевича. У вівторок, 25 жовтня, донеччани в Шотландії зіграють у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Селтіка".

Зазначимо, що всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Після восьми турів в Чемпіонаті України утворилося двовладдя: "Дніпро-1" та "Шахтар" набрали по 19 очок. Третю сходинку з 14 балами посідає "Верес". Своєю чергою, "Динамо" з 9 пунктами йде лише 8-м.

Матчі 10-го туру УПЛ відбудуться 28 - 31 жовтня.

У сезоні-2022/23 беруть участь 16 команд. Вони змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.

Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Таблиця УПЛ після 8 туру

Фото: flashscore.ua

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