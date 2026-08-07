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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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УПЛ перенесла матч "Чорноморець" — "Колос" через удар росіян по стадіону в Одесі

Стадіон "Чорноморець" в Одесі було пошкоджено внаслідок атаки російських окупантів.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Стадіон "Чорноморець"

Стадіон "Чорноморець" / © ФК Зоря

Матч другого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27 між одеським "Чорноморцем" та ковалівським "Колосом" було перенесено на невизначену дату через удар російських окупантів по стадіону "Чорноморець" в Одесі.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Зустріч була запланована на суботу, 8 серпня, початок — о 13:00. Однак за день до гри, 7 серпня, росіяни здійснили атаку на Одесу, внаслідок якої було пошкоджено стадіон "Чорноморця" та офісні приміщення одеського клубу.

"Сьогодні одеський стадіон "Чорноморець" зазнав пошкоджень через ворожий приліт. В суботу, 8 серпня, на ньому мав відбутися матч 2-го туру чемпіонату УПЛ "Чорноморець" — "Колос".

Дирекція УПЛ за результатами розгляду цього питання, у відповідності до п. 16 ст. 9 Регламенту проведення змагань УПЛ сезону 2026/27, постановила перенести матч 2-го туру "Чорноморець" — "Колос" на більш пізній термін у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

Дата проведення та час початку матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ", — йдеться у заяві УПЛ.

У стартовому турі УПЛ "моряки" програли житомирському "Поліссю" (1:2), а ковалівці зазнали поразки від луганської "Зорі" (0:2).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здолало "Карабах" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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