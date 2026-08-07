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УПЛ перенесла матч "Чорноморець" — "Колос" через удар росіян по стадіону в Одесі
Стадіон "Чорноморець" в Одесі було пошкоджено внаслідок атаки російських окупантів.
Матч другого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27 між одеським "Чорноморцем" та ковалівським "Колосом" було перенесено на невизначену дату через удар російських окупантів по стадіону "Чорноморець" в Одесі.
Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
Зустріч була запланована на суботу, 8 серпня, початок — о 13:00. Однак за день до гри, 7 серпня, росіяни здійснили атаку на Одесу, внаслідок якої було пошкоджено стадіон "Чорноморця" та офісні приміщення одеського клубу.
"Сьогодні одеський стадіон "Чорноморець" зазнав пошкоджень через ворожий приліт. В суботу, 8 серпня, на ньому мав відбутися матч 2-го туру чемпіонату УПЛ "Чорноморець" — "Колос".
Дирекція УПЛ за результатами розгляду цього питання, у відповідності до п. 16 ст. 9 Регламенту проведення змагань УПЛ сезону 2026/27, постановила перенести матч 2-го туру "Чорноморець" — "Колос" на більш пізній термін у зв'язку з форс-мажорними обставинами.
Дата проведення та час початку матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ", — йдеться у заяві УПЛ.
У стартовому турі УПЛ "моряки" програли житомирському "Поліссю" (1:2), а ковалівці зазнали поразки від луганської "Зорі" (0:2).
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