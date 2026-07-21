УПЛ перенесла стартовий матч "Динамо" у сезоні-2026/27: нова дата поєдинку

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) перенесла матч першого туру нового сезону між "Динамо" та "Лівим Берегом".

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Поєдинок мав відбутися 2 серпня, але через участь "Динамо" у кваліфікації єврокубків його перенесли на 2 грудня.

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Зазначимо, що "Динамо" розпочало сезон-2026/27 матчами першого раунду кваліфікації Ліги Європи з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого етапу відбору Ліги Європи, де позмагаються з грецьким ПАОКом.

Матчі "Динамо" проти ПАОКа відбудуться 23 і 30 липня. Першу гру команди проведуть у польському Любліні, а поєдинок-відповідь — у Греції.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 серпня.

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання футболіста збірної України.

Також ми розповідали, що в УПЛ затвердили новий ліміт на легіонерів.

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