УПЛ: "Полісся" в меншості обіграло ЛНЗ, "Зоря" та "Олександрія" не визначили сильнішого

У п'ятницю, 18 серпня, розпочався 4-й тур української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Житомирське "Полісся" на виїзді перемогло черкаський ЛНЗ ( 1:2 ), а луганська "Зоря" розписала нічию "Олександрією" ( 0:0 ).

"Полісся" відкрило рахунок у Черкасах на 51-й хвилині зусиллями Аріельсона. А вже за дві хвилини житомирський клуб залишився в меншості – другу жовту картку отримав Владислав Шаповал.

Незважаючи на гру удесятьох, гості змогли подвоїти свою перевагу – на 83-й хвилині відзначився Богдан Кушніренко.

За дві хвилини до кінця основного часу зустрічі ЛНЗ вдалося скоротити відставання в рахунку – забив Сергій Шестаков, однак врятуватися від поразки господарі вже не зуміли.

Після цієї перемоги "Полісся" (6 очок) піднялося на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі ЛНЗ три бали та 11-та позиція.

У наступному турі чемпіонату України "Полісся" зустрінеться з "Олександрією", а ЛНЗ зіграє проти "Металіста 1925". Обидва матчі відбудуться 26 серпня.

В іншому поєдинку ігрового дня "Зоря" та "Олександрія" голів не забивали. Додамо, що наприкінці зустрічі головний тренер луганців Ненад Лалатович був вилучений за межами поля.

Після цього матчу "Зоря" (4 очки) перебуває на 10-й позиції. "Олександрія" (7 балів) посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі чемпіонату України "Зоря" 27 серпня гратиме з "Минаєм", а "Олександрія" днем раніше прийматиме "Полісся".

Нагадаємо, у четвер, 24 серпня, "Зоря" проведе перший матч плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи проти празької "Славії".

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