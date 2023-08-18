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УПЛ: "Полісся" в меншості обіграло ЛНЗ, "Зоря" та "Олександрія" не визначили сильнішого

Автор
Максим Приходько Максим Приходько
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УПЛ: "Полісся" в меншості обіграло ЛНЗ, "Зоря" та "Олександрія" не визначили сильнішого

ЛНЗ – "Полісся" / Фото: ФК "Полісся"

Відбулися перші матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу.

У п'ятницю, 18 серпня, розпочався 4-й тур української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Житомирське "Полісся" на виїзді перемогло черкаський ЛНЗ (1:2), а луганська "Зоря" розписала нічию "Олександрією" (0:0).

"Полісся" відкрило рахунок у Черкасах на 51-й хвилині зусиллями Аріельсона. А вже за дві хвилини житомирський клуб залишився в меншості – другу жовту картку отримав Владислав Шаповал.

Незважаючи на гру удесятьох, гості змогли подвоїти свою перевагу – на 83-й хвилині відзначився Богдан Кушніренко.

За дві хвилини до кінця основного часу зустрічі ЛНЗ вдалося скоротити відставання в рахунку – забив Сергій Шестаков, однак врятуватися від поразки господарі вже не зуміли.

  • Після цієї перемоги "Полісся" (6 очок) піднялося на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі ЛНЗ три бали та 11-та позиція.
  • У наступному турі чемпіонату України "Полісся" зустрінеться з "Олександрією", а ЛНЗ зіграє проти "Металіста 1925". Обидва матчі відбудуться 26 серпня.

В іншому поєдинку ігрового дня "Зоря" та "Олександрія" голів не забивали. Додамо, що наприкінці зустрічі головний тренер луганців Ненад Лалатович був вилучений за межами поля.

  • Після цього матчу "Зоря" (4 очки) перебуває на 10-й позиції. "Олександрія" (7 балів) посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.
  • У наступному турі чемпіонату України "Зоря" 27 серпня гратиме з "Минаєм", а "Олександрія" днем раніше прийматиме "Полісся".

Нагадаємо, у четвер, 24 серпня, "Зоря" проведе перший матч плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи проти празької "Славії".

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Дата публікації
Перегляди
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