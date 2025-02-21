УПЛ повернулася після зимової паузи: "Чорноморець" вирвав перемогу над "Колосом" (відео)

"Чорноморець" обіграв "Колос" у стартовому матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершилася з рахунком 1:2 .

Уже на 2-й хвилині поєдинку господарі відкрили рахунок – автором першого гола у весняній частині чемпіонату України став Микола Ковталюк.

На 10-й хвилині "моряки" відігралися – відзначився Євгеній Скиба. Наприкінці першого тайму він міг оформювати дубль, але його гол після перегляду VAR скасували через офсайд.

У другому таймі одесити зуміли вирвати перемогу. Вирішальний гол на 87-й хвилині забив Кирило Попов.

Огляд матчу "Колос" – "Чорноморець"

Після цієї перемоги "Чорноморець" (15 очок) піднявся на 14-те місце у таблиці УПЛ. "Колос" (18 балів) залишився на 11-й позиції.

У наступному турі одесити 1 березня вдома зустрінуться з "Лівим Берегом", а клуб з Ковалівки днем пізніше на виїзді зіграє з "Вересом".

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