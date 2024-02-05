УПЛ повертається: став відомий розклад перших 2024 року матчів чемпіонату України з футболу

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) затвердила календар матчів 18-го туру сезону-2023/24. Це будуть перші поєдинки чемпіонату України з футболу цього року.

Відкриється "весняна" частина УПЛ грою ЛНЗ – "Кривбас", яка відбудеться у п'ятницю, 23 лютого.

Оскільки на 24 лютого припадає річниця повномасштабного російського вторгнення до України, то цього дня матчі не будуть проводитися.

Інші поєдинки 18-го туру заплановано на 25 та 26 лютого.

Календар матчів 18-го туру УПЛ

П'ятниця, 23 лютого. 15:30. ЛНЗ – "Кривбас"

Неділя, 25 лютого, 13:00. "Дніпро-1" – "Минай"

Неділя, 25 лютого, 13:00. "Верес" – "Колос"

Неділя, 25 лютого, 15:30. "Металіст 1925" – "Динамо"

Неділя, 25 лютого, 18:00. "Рух" – "Полісся"

Понеділок, 26 лютого, 13:00. "Зоря" – "Ворскла"

Понеділок, 26 лютого, 15:30. "Оболонь" – "Чорноморець"

Понеділок, 26 лютого, 18:00. "Олександрія" – "Шахтар"

Нагадаємо, "зимовим чемпіоном" УПЛ став "Кривбас" (34 очки), який випереджає "Дніпро-1" (34) за додатковими показниками. На третьому місці – "Полісся" (32). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (31 + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (28 + три поєдинки в запасі).

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