УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

Новий розіграш елітного дивізіону вітчизняної першості стартує 28 липня.
28 – 30 липня відбудуться матчі стартового туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Новий чемпіонат відкриється у п'ятницю поєдинком київської "Оболоні", яка повернулася до найвищого дивізіону після 11 років відсутності, проти "Колоса" з Ковалівки.
Того ж дня житомирське "Полісся", з яким підписав контракт чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, дебютує в Прем'єр-лізі матчем проти рівненського "Вереса".
У суботу чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", зіграє з "Металістом 1925". А бронзовий призер минулого сезону, луганська "Зоря", поміряється силами з "Рухом".
Ще три матчі першого туру заплановано на неділю. Черкаський ЛНЗ у своєму історичному поєдинку в УПЛ зустрінеться з одеським "Чорноморцем". Київське "Динамо" розпочне сезон домашньою грою з "Минаєм", а "Олександрія" прийматиме "Кривбас".
Матч "Ворскла" – "Дніпро-1" перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубках. Дніпряни позмагаються з грецьким "Панатінаїкосом" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, а полтавці поборються з грузинською "Ділою" на аналогічній стадії відбору Ліги конференцій.
- Матчі 2-го туру УПЛ відбудуться 5 серпня (базова дата).
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 візьмуть участь 16 клубів, які змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР
|П'ятниця, 28 липня
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|КОЛОС
|19:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Субота, 29 липня
|15:00
|РУХ
|_:_
|ЗОРЯ
|17:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ШАХТАР
|Неділя, 30 липня
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|МИНАЙ
|19:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|КРИВБАС
|Перенесено
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДНІПРО-1
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