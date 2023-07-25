УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

28 – 30 липня відбудуться матчі стартового туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Новий чемпіонат відкриється у п'ятницю поєдинком київської "Оболоні", яка повернулася до найвищого дивізіону після 11 років відсутності, проти "Колоса" з Ковалівки.

Того ж дня житомирське "Полісся", з яким підписав контракт чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, дебютує в Прем'єр-лізі матчем проти рівненського "Вереса".

У суботу чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", зіграє з "Металістом 1925". А бронзовий призер минулого сезону, луганська "Зоря", поміряється силами з "Рухом".

Ще три матчі першого туру заплановано на неділю. Черкаський ЛНЗ у своєму історичному поєдинку в УПЛ зустрінеться з одеським "Чорноморцем". Київське "Динамо" розпочне сезон домашньою грою з "Минаєм", а "Олександрія" прийматиме "Кривбас".

Матч "Ворскла" – "Дніпро-1" перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубках. Дніпряни позмагаються з грецьким "Панатінаїкосом" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, а полтавці поборються з грузинською "Ділою" на аналогічній стадії відбору Ліги конференцій.

Матчі 2-го туру УПЛ відбудуться 5 серпня (базова дата).

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 візьмуть участь 16 клубів, які змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24

1 ТУР П'ятниця, 28 липня 17:00 ОБОЛОНЬ _:_ КОЛОС 19:00 ВЕРЕС _:_ ПОЛІССЯ Субота, 29 липня 15:00 РУХ _:_ ЗОРЯ 17:00 МЕТАЛІСТ 1925 _:_ ШАХТАР Неділя, 30 липня 15:00 ЛНЗ _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ 17:00 ДИНАМО _:_ МИНАЙ 19:00 ОЛЕКСАНДРІЯ _:_ КРИВБАС Перенесено ВОРСКЛА _:_ ДНІПРО-1

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