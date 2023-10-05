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УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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370
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Стадіон "Чорноморець" / Фото: ФК Зоря

Центральний поєдинок між "Зорею" і "Шахтарем" перенесено на невизначений термін.

6 – 8 жовтня відбудуться матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком між "Поліссям" та "Динамо".

У суботу "Дніпро-1" прийматиме "Верес", ЛНЗ зустрінеться з "Олександрією", а "Колос" зіграє з "Ворсклою".

У неділю "Оболонь" зійдеться з "Металістом 1925", "Рух" поміряється силами з "Минаєм", а "Кривбас" протистоятиме  "Чорноморцю".

Центральний поєдинок туру між "Зорею" і "Шахтарем" перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва у зв'язку з прийдешніми матчами головної національної команди з Північною Македонією (14 жовтня) та Мальтою (17 жовтня).

  • Після 9-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (18 очок). Далі розташувалися "Кривбас" (17), "Чорноморець" (16) і "Полісся" (16). "Динамо" (15 балів) посідає п'яте місце, але має три гри в запасі.
  • Матчі 11-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 22 жовтня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 6 жовтня
15:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Динамо ДИНАМО
Субота, 7 жовтня
13:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Верес ВЕРЕС
15:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
17:00 КОЛОС Колос _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Неділя, 8 жовтня
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
15:00 РУХ Рух _:_ Минай МИНАЙ
17:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Перенесено
  ЗОРЯ Зоря _:_ Шахтар ШАХТАР

Таблиця УПЛ після 9-го туру

Таблиця УПЛ після 9-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
370
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