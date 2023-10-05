УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Центральний поєдинок між "Зорею" і "Шахтарем" перенесено на невизначений термін.
6 – 8 жовтня відбудуться матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком між "Поліссям" та "Динамо".
У суботу "Дніпро-1" прийматиме "Верес", ЛНЗ зустрінеться з "Олександрією", а "Колос" зіграє з "Ворсклою".
У неділю "Оболонь" зійдеться з "Металістом 1925", "Рух" поміряється силами з "Минаєм", а "Кривбас" протистоятиме "Чорноморцю".
Центральний поєдинок туру між "Зорею" і "Шахтарем" перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва у зв'язку з прийдешніми матчами головної національної команди з Північною Македонією (14 жовтня) та Мальтою (17 жовтня).
- Після 9-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (18 очок). Далі розташувалися "Кривбас" (17), "Чорноморець" (16) і "Полісся" (16). "Динамо" (15 балів) посідає п'яте місце, але має три гри в запасі.
- Матчі 11-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 22 жовтня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 6 жовтня
|15:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ДИНАМО
|Субота, 7 жовтня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ВОРСКЛА
|Неділя, 8 жовтня
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|15:00
|РУХ
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|КРИВБАС
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Перенесено
|ЗОРЯ
|_:_
|ШАХТАР
Таблиця УПЛ після 9-го туру
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