УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 18 до 21 жовтня.
18-21 жовтня будуть зіграні матчі десятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Шахтар" позмагається з "Колосом".
У суботу "Олександрія" прийме "Ворсклу", "Динамо" зіграє проти "Оболоні", а "Полісся" зустрінеться з "Лівим Берегом".
В неділю ЛНЗ поміряється силами з "Інгульцем", "Чорноморець" зійдеться з "Вересом", а "Кривбас" протистоятиме "Зорі".
Завершиться тур у понеділок львівським дербі, у якому сильнішого визначатимуть "Рух" і "Карпати".
Зазначимо, що матчі одинадцятого туру УПЛ відбудуться 25-27 жовтня.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 18 жовтня
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ШАХТАР
|Субота, 19 жовтня
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|Неділя, 20 жовтня
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|18:00
|ЗОРЯ
|_:_
|КРИВБАС
|Понеділок, 21 жовтня
|18:00
|РУХ
|_:_
|КАРПАТИ
Таблиця УПЛ після 9-го туру
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