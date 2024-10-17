Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Фанати львівських "Карпат" / Фото: ФК "Карпати"

Поєдинки відбудуться від 18 до 21 жовтня.

18-21 жовтня будуть зіграні матчі десятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Шахтар" позмагається з "Колосом".

У суботу "Олександрія" прийме "Ворсклу", "Динамо" зіграє проти "Оболоні", а "Полісся" зустрінеться з "Лівим Берегом".

В неділю ЛНЗ поміряється силами з "Інгульцем", "Чорноморець" зійдеться з "Вересом", а "Кривбас" протистоятиме "Зорі".

Завершиться тур у понеділок львівським дербі, у якому сильнішого визначатимуть "Рух" і "Карпати".

Зазначимо, що матчі одинадцятого туру УПЛ відбудуться 25-27 жовтня.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 18 жовтня
18:00 КОЛОС Колос _:_ Шахтар ШАХТАР
Субота, 19 жовтня
13:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Динамо ДИНАМО
18:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Лівий Берег ЛІВИЙ БЕРЕГ
Неділя, 20 жовтня
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
15:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Верес ВЕРЕС
18:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Кривбас КРИВБАС
Понеділок, 21 жовтня
18:00 РУХ Рух _:_ Карпати КАРПАТИ

Таблиця УПЛ після 9-го туру

Таблиця УПЛ після 9-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору на ЧС-2026

Вигравав Лігу чемпіонів: збірна Англії оголосила про призначення нового головного тренера

Зіркового футболіста "Реала" та збірної Франції Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні – ЗМІ

Повʼязані теми:

Наступна публікація