УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 18 до 21 жовтня.

18-21 жовтня будуть зіграні матчі десятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Шахтар" позмагається з "Колосом".

У суботу "Олександрія" прийме "Ворсклу", "Динамо" зіграє проти "Оболоні", а "Полісся" зустрінеться з "Лівим Берегом".

В неділю ЛНЗ поміряється силами з "Інгульцем", "Чорноморець" зійдеться з "Вересом", а "Кривбас" протистоятиме "Зорі".

Завершиться тур у понеділок львівським дербі, у якому сильнішого визначатимуть "Рух" і "Карпати".

Зазначимо, що матчі одинадцятого туру УПЛ відбудуться 25-27 жовтня.

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Таблиця УПЛ після 9-го туру

Таблиця УПЛ після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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