УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральному поєдинку зійдуться "Динамо" та "Дніпро-1".

20 – 22 жовтня відбудуться матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю: "Оболонь" прийматиме "Зорю", а "Металіст 1925" зіграє з "Кривбасом".

У суботу "Чорноморець" прийме "Минай", "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ, а "Олександрія" зустрінеться з "Колосом".

Завершиться тур у неділю: "Верес" поміряється силами з "Рухом", "Ворскла" зійдеться з "Поліссям", а в центральному поєдинку туру переможця визначатимуть "Динамо" та "Дніпро-1".

Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Дніпро-1".

Після 10-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (20 очок). Далі розташувалися "Полісся" (19), "Шахтар" (18, гра в запасі), "Рух" (16, матч у запасі) та "Чорноморець"(16). "Динамо" (15 балів) посідає шосте місце, але має три поєдинки в запасі.

Матчі 12-го туру УПЛ відбудуться 28 – 29 жовтня.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 10-го туру

Таблиця УПЛ після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Попри небажання українського клубу: УЄФА переніс матч "Маккабі" – "Зоря" в Лізі конференцій

Букмекери оцінили шанси збірної України вийти на Євро-2024

Збірна України у відборі на Євро-2024: що потрібно "синьо-жовтим" для виходу до фінального турніру