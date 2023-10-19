УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральному поєдинку зійдуться "Динамо" та "Дніпро-1".
20 – 22 жовтня відбудуться матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю: "Оболонь" прийматиме "Зорю", а "Металіст 1925" зіграє з "Кривбасом".
У суботу "Чорноморець" прийме "Минай", "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ, а "Олександрія" зустрінеться з "Колосом".
Завершиться тур у неділю: "Верес" поміряється силами з "Рухом", "Ворскла" зійдеться з "Поліссям", а в центральному поєдинку туру переможця визначатимуть "Динамо" та "Дніпро-1".
Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Дніпро-1".
- Після 10-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (20 очок). Далі розташувалися "Полісся" (19), "Шахтар" (18, гра в запасі), "Рух" (16, матч у запасі) та "Чорноморець"(16). "Динамо" (15 балів) посідає шосте місце, але має три поєдинки в запасі.
- Матчі 12-го туру УПЛ відбудуться 28 – 29 жовтня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 20 жовтня
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ЗОРЯ
|19:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|КРИВБАС
|Субота, 21 жовтня
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЛНЗ
|19:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|КОЛОС
|Неділя, 22 жовтня
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|РУХ
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ПОЛІССЯ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ДНІПРО-1
Таблиця УПЛ після 10-го туру
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