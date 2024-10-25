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УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Динамо" – "Шахтар" / Фото: ФК Динамо Київ

У центральному поєдинку туру зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

25-27 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Рух" прийме "Чорноморець", а "Полісся" зустрінеться з "Колосом".

У суботу "Олександрія" позмагається з "Інгульцем", "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ, а "Карпати" прийматимуть "Оболонь".

В неділю "Зоря" завітає в гості до "Лівого Берега", "Верес" поміряється силами з "Ворсклою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Шахтар".

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар" буде доступна на нашому сайті.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 25 жовтня
15:30 РУХ Рух _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
18:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Колос КОЛОС
Субота, 26 жовтня
13:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
15:30 КРИВБАС Кривбас _:_ ЛНЗ ЛНЗ
18:00 КАРПАТИ Карпати _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
Неділя, 27 жовтня
13:00 ЛІВИЙ БЕРЕГ Лівий Берег _:_ Зоря ЗОРЯ
15:30 ВЕРЕС Верес _:_ Ворскла ВОРСКЛА
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Шахтар ШАХТАР

Таблиця УПЛ після 10-го туру

Таблиця УПЛ після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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