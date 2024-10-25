УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Динамо" та "Шахтар".
25-27 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю: "Рух" прийме "Чорноморець", а "Полісся" зустрінеться з "Колосом".
У суботу "Олександрія" позмагається з "Інгульцем", "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ, а "Карпати" прийматимуть "Оболонь".
В неділю "Зоря" завітає в гості до "Лівого Берега", "Верес" поміряється силами з "Ворсклою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Шахтар".
Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар" буде доступна на нашому сайті.
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|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
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|П'ятниця, 25 жовтня
|15:30
|РУХ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|КОЛОС
|Субота, 26 жовтня
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|15:30
|КРИВБАС
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|КАРПАТИ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Неділя, 27 жовтня
|13:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|ЗОРЯ
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ВОРСКЛА
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ШАХТАР
Таблиця УПЛ після 10-го туру
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