УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

25-27 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Рух" прийме "Чорноморець", а "Полісся" зустрінеться з "Колосом".

У суботу "Олександрія" позмагається з "Інгульцем", "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ, а "Карпати" прийматимуть "Оболонь".

В неділю "Зоря" завітає в гості до "Лівого Берега", "Верес" поміряється силами з "Ворсклою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Шахтар".

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар" буде доступна на нашому сайті.

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Таблиця УПЛ після 10-го туру

Таблиця УПЛ після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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