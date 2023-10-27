УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

28 – 29 жовтня відбудуться матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у суботу поєдинком між лідером чемпіонату "Кривбасом" і "Дніпром-1".

Того ж дня "Динамо" зіграє з "Колосом", "Зоря" зустрінеться з "Поліссям", а "Рух" поміряється силами з "Олександрією".

У неділю "Минай" позмагається з "Вересом", ЛНЗ протистоятиме "Оболоні", а "Ворскла" прийматиме "Металіст 1925".

Матч "Чорноморець" – "Шахтар" було перенесено на невизначений термін через участь "гірників" у Лізі чемпіонів та поєдинки обох клубів в 1/4 фіналу Кубка України, які відбудуться наступного тижня.

Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – "Полісся".

Після 11-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (23 очки). Далі розташувалися "Полісся" (22), "Шахтар" (21, гра в запасі) та "Дніпро-1" (21, матч у запасі).

Матчі 13-го туру УПЛ відбудуться 3 – 6 листопада.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 11-го туру

Таблиця УПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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