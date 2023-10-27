УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральному поєдинку лідер чемпіонату "Кривбас" прийматиме "Дніпро-1".
28 – 29 жовтня відбудуться матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у суботу поєдинком між лідером чемпіонату "Кривбасом" і "Дніпром-1".
Того ж дня "Динамо" зіграє з "Колосом", "Зоря" зустрінеться з "Поліссям", а "Рух" поміряється силами з "Олександрією".
У неділю "Минай" позмагається з "Вересом", ЛНЗ протистоятиме "Оболоні", а "Ворскла" прийматиме "Металіст 1925".
Матч "Чорноморець" – "Шахтар" було перенесено на невизначений термін через участь "гірників" у Лізі чемпіонів та поєдинки обох клубів в 1/4 фіналу Кубка України, які відбудуться наступного тижня.
Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – "Полісся".
- Після 11-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (23 очки). Далі розташувалися "Полісся" (22), "Шахтар" (21, гра в запасі) та "Дніпро-1" (21, матч у запасі).
- Матчі 13-го туру УПЛ відбудуться 3 – 6 листопада.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Субота, 28 жовтня
|13:00
|КРИВБАС
|_:_
|ДНІПРО-1
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|ДИНАМО
|16:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|18:00
|РУХ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Неділя, 29 жовтня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ВЕРЕС
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|Перенесено
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ШАХТАР
Таблиця УПЛ після 11-го туру
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