Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
1044
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Дніпро-1" – "Кривбас" / Фото: СК Дніпро-1

У центральному поєдинку лідер чемпіонату "Кривбас" прийматиме "Дніпро-1".

28 – 29 жовтня відбудуться матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у суботу поєдинком між лідером чемпіонату "Кривбасом" і "Дніпром-1".

Того ж дня "Динамо" зіграє з "Колосом", "Зоря" зустрінеться з "Поліссям", а "Рух" поміряється силами з "Олександрією".

У неділю "Минай" позмагається з "Вересом", ЛНЗ протистоятиме "Оболоні", а "Ворскла" прийматиме "Металіст 1925".

Матч "Чорноморець" – "Шахтар" було перенесено на невизначений термін через участь "гірників" у Лізі чемпіонів та поєдинки обох клубів в 1/4 фіналу Кубка України, які відбудуться наступного тижня.

Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – "Полісся".

  • Після 11-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (23 очки). Далі розташувалися "Полісся" (22), "Шахтар" (21, гра в запасі) та "Дніпро-1" (21, матч у запасі).
  • Матчі 13-го туру УПЛ відбудуться 3 – 6 листопада.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Субота, 28 жовтня
13:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
15:00 КОЛОС Колос _:_ Динамо ДИНАМО
16:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Полісся ПОЛІССЯ
18:00 РУХ Рух _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
Неділя, 29 жовтня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Верес ВЕРЕС
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
Перенесено
  ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Шахтар ШАХТАР

Таблиця УПЛ після 11-го туру

Таблиця УПЛ після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА після перемог над Північною Македонією та Мальтою

"Шахтар" у першому матчі з новим тренером мінімально програв "Барселоні" в Лізі чемпіонів (відео)

Букмекери оцінили шанси збірної України вийти на Євро-2024

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1044
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація